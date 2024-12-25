Город встал: Омск сковали 10-балльные пробки

Posted 25 декабря, 11:42
Published 25 декабря, 11:42
Modified 25 декабря, 11:44
Updated 25 декабря, 11:44
Традиционно вечером Омск погряз в километровых пробках. По данным 2ГИС, на 17:30 дорожные заторы в городе оцениваются в 10 баллов. Самая сложная ситуация сейчас на центральных магистралях, в городке Нефтяников и на Левом берегу.
Практически на всех улицах центральной части города машины встали в пробки, среди них Масленникова, Думская, Орджоникидзе, Герцена и Фрунзенский мост. На проспекте Карла Маркса и Красном Пути движение затруднено из-за аварии.
Ситуация в Нефтяниках не лучше. Мало того, что наступил час пик, так еще и случилось немало аварий. Так, ДТП произошло на Мира, Заозерной и на подъезде к мосту 60-летия ВЛКСМ.
Ранее Город55 рассказывал, как сэкономить на такси в Новый год. Важные советы читайте в нашем материале.