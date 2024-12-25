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Posted 25 декабря, 11:42

Published 25 декабря, 11:42

Modified 25 декабря, 11:44

Updated 25 декабря, 11:44

Пробки возле моста у Телецентра стали традиционными

Город встал: Омск сковали 10-балльные пробки

25 декабря 2024, 11:42
Фото: 1MI. Пробки возле моста у Телецентра стали традиционными
Самая сложная ситуация — в центре города и на проспекте Мира.

Традиционно вечером Омск погряз в километровых пробках. По данным 2ГИС, на 17:30 дорожные заторы в городе оцениваются в 10 баллов. Самая сложная ситуация сейчас на центральных магистралях, в городке Нефтяников и на Левом берегу.

Практически на всех улицах центральной части города машины встали в пробки, среди них Масленникова, Думская, Орджоникидзе, Герцена и Фрунзенский мост. На проспекте Карла Маркса и Красном Пути движение затруднено из-за аварии.

Ситуация в Нефтяниках не лучше. Мало того, что наступил час пик, так еще и случилось немало аварий. Так, ДТП произошло на Мира, Заозерной и на подъезде к мосту 60-летия ВЛКСМ.

На Левом берегу заторы образовались на улицах 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Конева
На Левом берегу заторы образовались на улицах 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Конева. Фото: 2ГИС

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#Ольга Скворцова#ДТП#Дороги#Пробки#Омск#Аварии#Нефтяники#Фрунзенский мост#Думская#Карла Маркса#Красный Путь#Масленникова
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