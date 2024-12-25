В Омске появится новый автобусный маршрут до поселка Светлый

Posted 25 декабря, 11:46
Published 25 декабря, 11:46
Modified 25 декабря, 11:48
Updated 25 декабря, 11:48
В самом начале наступающего года в Омске заработает новый автобусный маршрут. Глава города Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что по многочисленным просьбам горожан маршрут №41 свяжет улицу Лизы Чайкиной с поселком Светлый.
«На маршруте запланирована работа 4 автобусов среднего класса с интервалом движения 17 минут», — уточнил мэр.
Эти автобусы начнут работу 1 января 2025 года. С этого момента поселок Светлый будет связан с основной частью города двумя автобусными маршрутами — №41 и №31Н.
Напомним: первые данные о маршруте №41 появились 3 недели назад. Тогда предполагалось, что он будет длиннее, от Светлого до поселка Солнечный, и что по нему будут ходить 6 автобусов: 3 среднего класса и 3 большого.