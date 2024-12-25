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Posted 25 декабря, 11:46

Published 25 декабря, 11:46

Modified 25 декабря, 11:48

Updated 25 декабря, 11:48

Омичам пообещали новый автобусный маршрут в поселок Светлый

В Омске появится новый автобусный маршрут до поселка Светлый

25 декабря 2024, 11:46
Фото: gorod55.ru.

Омичам пообещали новый автобусный маршрут в поселок Светлый

Автобусы №41 начнут работу 1 января 2025 года.

В самом начале наступающего года в Омске заработает новый автобусный маршрут. Глава города Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что по многочисленным просьбам горожан маршрут №41 свяжет улицу Лизы Чайкиной с поселком Светлый.

«На маршруте запланирована работа 4 автобусов среднего класса с интервалом движения 17 минут», — уточнил мэр.

Эти автобусы начнут работу 1 января 2025 года. С этого момента поселок Светлый будет связан с основной частью города двумя автобусными маршрутами — №41 и №31Н.

Напомним: первые данные о маршруте №41 появились 3 недели назад. Тогда предполагалось, что он будет длиннее, от Светлого до поселка Солнечный, и что по нему будут ходить 6 автобусов: 3 среднего класса и 3 большого.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Светлый#Автобусные маршруты
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