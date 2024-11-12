Белая медведица, плохая подготовка к зиме и нашествие бездомных. Омск сегодня

В Минэнерго РФ опубликовали приказ о результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к текущему отопительному сезону, в нем сообщалось, что омская ТЭЦ-5 готова к зиме только на 75%. При этом общую степень готовности ТГК-11, куда также входит ТЭЦ-5, оценили в 86%. Такой результат прокомментировали в пресс-службе ТГК, объяснив, что паспорт все же получен, но актуальная информация об этом появится только в следующем отчете.