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Posted 12 ноября, 15:13

Published 12 ноября, 15:13

Modified 12 ноября, 15:17

Updated 12 ноября, 15:17

Иллюстрация

Белая медведица, плохая подготовка к зиме и нашествие бездомных. Омск сегодня

12 ноября 2024, 15:13
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омскую область приехала новая белая медведица

В Большереченском зоопарке появился новый житель — белая медведица Думка. Сейчас ей 19 лет, чтобы попасть в Омскую область, она преодолела около двух тысяч километров. В зоопарке рассказали, что у Думки хороший аппетит, но пока она находится на карантине и только после него выйдет в открытый вольер.

В Большереченском зоопарке поселилась белая медведица Думка
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Новость №2. Омская ТЭЦ-5 оказалась не готовой к зиме

В Минэнерго РФ опубликовали приказ о результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к текущему отопительному сезону, в нем сообщалось, что омская ТЭЦ-5 готова к зиме только на 75%. При этом общую степень готовности ТГК-11, куда также входит ТЭЦ-5, оценили в 86%. Такой результат прокомментировали в пресс-службе ТГК, объяснив, что паспорт все же получен, но актуальная информация об этом появится только в следующем отчете.

В Омске проблемную ТЭЦ-5 признали не готовой к зиме
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Новость №3. В Нефтяниках омичей терроризируют бомжи, «захватившие» аварийную пятиэтажку

Жители домов, расположенных рядом с аварийной пятиэтажкой по адресу 50 лет Профсоюзов, 85, пожаловались на нашествие бомжей. По словам омичей, бездомные и мародеры постоянно выносят из дома вещи, а иногда проникают и в подъезды жилых домов. Чтобы решить проблему, в постройке отключили газ. При этом снести дом не могут, так как он еще не расселен до конца.

«Боимся спать ночью»: омичей терроризируют бомжи, поселившиеся в аварийной пятиэтажке
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