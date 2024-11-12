Белая медведица, плохая подготовка к зиме и нашествие бездомных. Омск сегодня

Posted 12 ноября, 15:13
Published 12 ноября, 15:13
Modified 12 ноября, 15:17
Updated 12 ноября, 15:17
Новость №1. В Омскую область приехала новая белая медведица
В Большереченском зоопарке появился новый житель — белая медведица Думка. Сейчас ей 19 лет, чтобы попасть в Омскую область, она преодолела около двух тысяч километров. В зоопарке рассказали, что у Думки хороший аппетит, но пока она находится на карантине и только после него выйдет в открытый вольер.
Новость №2. Омская ТЭЦ-5 оказалась не готовой к зиме
В Минэнерго РФ опубликовали приказ о результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к текущему отопительному сезону, в нем сообщалось, что омская ТЭЦ-5 готова к зиме только на 75%. При этом общую степень готовности ТГК-11, куда также входит ТЭЦ-5, оценили в 86%. Такой результат прокомментировали в пресс-службе ТГК, объяснив, что паспорт все же получен, но актуальная информация об этом появится только в следующем отчете.
Новость №3. В Нефтяниках омичей терроризируют бомжи, «захватившие» аварийную пятиэтажку
Жители домов, расположенных рядом с аварийной пятиэтажкой по адресу 50 лет Профсоюзов, 85, пожаловались на нашествие бомжей. По словам омичей, бездомные и мародеры постоянно выносят из дома вещи, а иногда проникают и в подъезды жилых домов. Чтобы решить проблему, в постройке отключили газ. При этом снести дом не могут, так как он еще не расселен до конца.