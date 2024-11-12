В Большереченском зоопарке поселилась белая медведица Думка

Posted 12 ноября, 11:58
Published 12 ноября, 11:58
Modified 12 ноября, 12:02
Updated 12 ноября, 12:02
Стало известно, что в Большереченском зоопарке появился новый житель — белая медведица Думка. Чтобы попасть в свой новый дом, она преодолела около двух тысяч километров.
Известно, что медведица родилась на острове Врангеля, но почти сразу попала к людям, так как ее мама рано умерла. Сейчас Думке 19 лет, в декабре она отметит свой 20-летний юбилей.
«По приезде на новую территорию медведица по-хозяйски исследовала окрестности и даже изучила окружающих ее специалистов, планомерно всех обнюхав. У Думки хороший аппетит, кушает она с удовольствием, физическое и психическое состояния в норме», — рассказали в Большереченском зоопарке.
Еще какое-то время медведица будет находится на карантине, а потом выйдет в открытый вольер площадью более 1000 кв. м.
Напомним, что в прошлом году в Большереченском зоопарке умерла другая белая медведица — 10-летняя Забава. Она утонула в проруби, простились с ней 10 апреля.