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Posted 12 ноября, 11:58

Published 12 ноября, 11:58

Modified 12 ноября, 12:02

Updated 12 ноября, 12:02

В Большереченском зоопарке поселилась белая медведица Думка

В Большереченском зоопарке поселилась белая медведица Думка

12 ноября 2024, 11:58
Фото: Проспект Культуры.
Чтобы попасть в зоопарк, Думка преодолела около двух тысяч километров, сейчас она находится на карантине.

Стало известно, что в Большереченском зоопарке появился новый житель — белая медведица Думка. Чтобы попасть в свой новый дом, она преодолела около двух тысяч километров.

Известно, что медведица родилась на острове Врангеля, но почти сразу попала к людям, так как ее мама рано умерла. Сейчас Думке 19 лет, в декабре она отметит свой 20-летний юбилей.

«По приезде на новую территорию медведица по-хозяйски исследовала окрестности и даже изучила окружающих ее специалистов, планомерно всех обнюхав. У Думки хороший аппетит, кушает она с удовольствием, физическое и психическое состояния в норме», — рассказали в Большереченском зоопарке.

Еще какое-то время медведица будет находится на карантине, а потом выйдет в открытый вольер площадью более 1000 кв. м.

Фото: Проспект Культуры

Напомним, что в прошлом году в Большереченском зоопарке умерла другая белая медведица — 10-летняя Забава. Она утонула в проруби, простились с ней 10 апреля.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Животные#Медведи#Новости#Медведь#Белый медведь#Медведица
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