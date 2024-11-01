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ТЭЦ-5

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Ноябрь
«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом
1 ноября, 11:51
Октябрь
Остановка поездов, внезапное отключение отопления и нападение с ножом. Омск сегодня
16 октября, 14:44
Времени на работы все меньше. Омские ТЭЦ все еще не полностью готовы к зиме
16 октября, 11:51
Ребенок на поводке, запоздалое отопление и опасные вирусы. Главные темы недели
6 октября, 11:45
Более 250 нарушений. Прокуратура через суд заставила ТЭЦ-5 наладить работу
1 октября, 10:48
Сентябрь
«Бомба» в домах омичей. Риск отключений ТЭЦ-5 сохранится и этой зимой
25 сентября, 14:48
«Хроники Атлантиды»: как омские СНТ уходили под воду из-за золоотвала ТЭЦ-5
20 сентября, 08:50
«Ситуация вызывает опасения»: Сергей Шелест о подготовке ТЭЦ-5 к отопительному сезону
14 сентября, 04:00
Вынесли представления. В Омске потопом возле ТЭЦ-5 заинтересовалась прокуратура
13 сентября, 02:32
Сроки установить невозможно: в мэрии Омска сообщили о судьбе затопленного Осташково
10 сентября, 07:04
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
10 сентября, 02:06
Море по колено. Омские дачи рядом с золоотвалом ТЭЦ-5 продолжает затапливать
4 сентября, 08:03
В Омске отключат горячую воду из-за испытаний на ТЭЦ: адреса
4 сентября, 02:48
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как на ТЭЦ-5 готовятся к зиме
3 сентября, 09:34
Август
Очередные нарушения. Прокуратура выявила новую неисправность на омской ТЭЦ-5
22 августа, 12:43
«Все делали по правилам». В «ТГК-11» прокомментировали скандал с подтоплением дач
17 августа, 05:28
Июль
В Контрольно-счетной палате раскритиковали развязку у Ленинградского моста в Омске
7 июля, 11:58
Не без проблем. На омской ТЭЦ-5 нашли больше сотни нарушений
4 июля, 08:15
Май
Машины покрылись налетом. Жители Чкаловского поселка пожаловались на выбросы сажи
21 мая, 11:11

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