«Боимся спать ночью»: омичей терроризируют бомжи, поселившиеся в аварийной пятиэтажке

Posted 12 ноября, 12:52
Published 12 ноября, 12:52
Modified 12 ноября, 12:54
Updated 12 ноября, 12:54
Накануне во многих пабликах ВКонтакте появилась жалоба от омичей, проживающих вблизи аварийной пятиэтажки на 50 лет Профсоюзов, 85. По словам автора поста, пустой дом после расселения продолжает приносить неприятности.
«Днем и ночью тащат с этого дома бомжи и мародеры. Даже не остановило, что дом подключен был к газу. Жгут там костры, бьют, тащат окна, батареи и в ближайших жилых домах умудряются залезть и стащить с подъезда. Уже боимся спать ночью, что в наших домах ночью все поразбивают. Единственное, что добились, чтоб полностью дом отключили от газа», — говорится в эмоциональном посте в паблике «ЧП Омск».
Газ, по сообщению омичей, отключили в аварийной пятиэтажке около недели назад. От света же дом пока не отключили, поэтому жильцы соседних многоэтажек переживают, что останутся без электричества, если кто-то решит вырвать провода.
В аварийном доме на 50 лет Профсоюзов, как следует из комментариев к посту, «заселена» одна из комнат на втором этаже.
В пресс-службе омской мэрии Городу55 сообщили, что собственники помещений в пятиэтажке в Нефтяниках пока находятся в процессе расселения, но опровергли факт, что в настоящий момент кто-то проживает в доме.
«Часть собственников воспользовались маневренным фондом. Дом не снесут, пока не расселят всех жильцов», — пояснили Городу55 в администрации.
Пока дом не расселен, его также нельзя и огородить, что делает «опасный» объект доступным для любого человека.
«Он так и будет стоять теперь, пока сам не рухнет или не сожгут» — прокомментировал сложившуюся ситуацию омич Николай.
Напомним, что в Омске собираются изъять квартиры у жильцов двух аварийных домов по адресам Новосортировочная, 23 и поселок Волжский, 5. В августе в первом из них в подвал рухнул пол.