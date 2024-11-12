«Боимся спать ночью»: омичей терроризируют бомжи, поселившиеся в аварийной пятиэтажке

В Нефтяниках омичей терроризируют бомжи, «захватившие» аварийную пятиэтажку

Дом 1960 года постройки признали аварийным в августе 2016-го. Однако расселять собственников начали только в 2023 году. Этот процесс пока еще не завершен до конца.

Накануне во многих пабликах ВКонтакте появилась жалоба от омичей, проживающих вблизи аварийной пятиэтажки на 50 лет Профсоюзов, 85. По словам автора поста, пустой дом после расселения продолжает приносить неприятности. «Днем и ночью тащат с этого дома бомжи и мародеры. Даже не остановило, что дом подключен был к газу. Жгут там костры, бьют, тащат окна, батареи и в ближайших жилых домах умудряются залезть и стащить с подъезда. Уже боимся спать ночью, что в наших домах ночью все поразбивают. Единственное, что добились, чтоб полностью дом отключили от газа», — говорится в эмоциональном посте в паблике «ЧП Омск». Газ, по сообщению омичей, отключили в аварийной пятиэтажке около недели назад. От света же дом пока не отключили, поэтому жильцы соседних многоэтажек переживают, что останутся без электричества, если кто-то решит вырвать провода. В аварийном доме на 50 лет Профсоюзов, как следует из комментариев к посту, «заселена» одна из комнат на втором этаже. Фото: Скриншот паблика ВКонтакте «ЧП Омск» В пресс-службе омской мэрии Городу55 сообщили, что собственники помещений в пятиэтажке в Нефтяниках пока находятся в процессе расселения, но опровергли факт, что в настоящий момент кто-то проживает в доме. «Часть собственников воспользовались маневренным фондом. Дом не снесут, пока не расселят всех жильцов», — пояснили Городу55 в администрации. Пока дом не расселен, его также нельзя и огородить, что делает «опасный» объект доступным для любого человека. «Он так и будет стоять теперь, пока сам не рухнет или не сожгут» — прокомментировал сложившуюся ситуацию омич Николай. Напомним, что в Омске собираются изъять квартиры у жильцов двух аварийных домов по адресам Новосортировочная, 23 и поселок Волжский, 5. В августе в первом из них в подвал рухнул пол. Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах Узнать подробнее