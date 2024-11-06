Крышесносная погода внезапно обрушилась на Омск: рассказываем о последствиях

В среду, 6 ноября, на Омск внезапно обрушился сильный снегопад. Сразу после полудня онлайн-карты показывали пробки в 7 баллов. Мэр Шелест сообщил, что в каждом округе уже развернуто дежурство снегоуборочной техники, где в среднем задействовано от 10 до 17 единиц машин. В ночное время, если ситуация того потребует, планируется вывести на улицы до 100 специализированных автомобилей, которые будут заниматься очисткой проезжей части от снега и обработкой дорог противогололедными материалами.