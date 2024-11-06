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Posted 6 ноября, 11:00

Published 6 ноября, 11:00

Modified 6 ноября, 11:14

Updated 6 ноября, 11:14

Внезапно обрушившийся на Омск ветер снес крышу торгового центра

Крышесносная погода внезапно обрушилась на Омск: рассказываем о последствиях

6 ноября 2024, 11:00
Фото: 1MI.

Внезапно обрушившийся на Омск ветер снес крышу торгового центра

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют и завтра.

В среду, 6 ноября, на Омск внезапно обрушился сильный снегопад. Сразу после полудня онлайн-карты показывали пробки в 7 баллов. Мэр Шелест сообщил, что в каждом округе уже развернуто дежурство снегоуборочной техники, где в среднем задействовано от 10 до 17 единиц машин. В ночное время, если ситуация того потребует, планируется вывести на улицы до 100 специализированных автомобилей, которые будут заниматься очисткой проезжей части от снега и обработкой дорог противогололедными материалами.

Естественно, такое резкое ухудшение погоды не прошло бесследно. В соцсетях очевидцы сообщили, что ветер снес крышу со здания омского ТЦ на Енисейской, 1. Пострадали припаркованные машины.

«Устранять последствия непогоды предстоит собственнику торгового комплекса. Владельцы пострадавших автомобилей вправе решить вопрос возмещения материального ущерба в судебном порядке», — сообщили в мэрии.
Фото: Инцидент Омск

Мэр города также порекомендовал водителям увеличить интервал движения, трезво оценивать дорожные условия, выбирать безопасную скорость и, по возможности, отказаться от поездок ночью.

Добавим, что по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, метель, местами порывы ветра до 15-23 м/с, гололед ожидаются и 7 ноября.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омск
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