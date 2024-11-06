Стоматолог, программист и педиатр: кому еще в Омске готовы платить до полумиллиона

От 110 тысяч рублей может получать участковый педиатр, который устроится в Шербакульскую ЦРБ. Такой специалист может претендовать на служебное жилье и несколько выплат (единовременная в 1,5 млн по программе «Земский доктор» и ежемесячная в 50 тысяч). Ищут сейчас и торакального хирурга с зарплатой до 100 тысяч рублей. Специалиста, возможно без опыта работы, ждут в противотуберкулезном диспансере.