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Posted 6 ноября, 08:40

Published 6 ноября, 08:40

Modified 6 ноября, 08:42

Updated 6 ноября, 08:42

иллюстрация

Стоматолог, программист и педиатр: кому еще в Омске готовы платить до полумиллиона

6 ноября 2024, 08:40
Фото: 1MI. иллюстрация

Омичам озвучили вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц

В ноябре на сервисах по поиску работы появилось сразу несколько высокооплачиваемых предложений. Рассказываем о них в материале.

Аналитики Зарплаты.ру представили омичам топ высокооплачиваемых вакансий, появившихся на сервисе в ноябре. Специалисты могут рассчитывать на зарплату от 100 до 500 тысяч рублей.

Больше всего — от полумиллиона — готовы платить стоматологу-имплантологу-ортопеду. Правда, для этого придется переехать в Салехард, где работодатель не только предоставит жилье, но и оплатит проезд.

На более скромную, но все еще высокую зарплату может рассчитывать инженер-программист 1С. За минимум 150 тысяч в месяц нужно будет дорабатывать 1С под нужды предприятия и заниматься другими процессами. Приятные бонусы имеются — это льготное питание в столовой и скидки в фитнес-центр.

От 110 тысяч рублей может получать участковый педиатр, который устроится в Шербакульскую ЦРБ. Такой специалист может претендовать на служебное жилье и несколько выплат (единовременная в 1,5 млн по программе «Земский доктор» и ежемесячная в 50 тысяч). Ищут сейчас и торакального хирурга с зарплатой до 100 тысяч рублей. Специалиста, возможно без опыта работы, ждут в противотуберкулезном диспансере.

100 тысяч сможет получать заместитель управляющего рестораном. Ему предстоит работать пять дней в неделю с 9:00 до 19:00 и заниматься разработкой программ обучения, должностных инструкций, подбором сотрудников и проведением аттестации.

Ранее Город55, напомним, рассказывал о вакансиях для медиков в регионе. Много врачей требуется именно в районные больницы.

Зарплаты до 60 тысяч. В мэрии Омска открыли сразу два десятка вакансий
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Новости#Высокооплачиваемая работа#Вакансии
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