Стоматолог, программист и педиатр: кому еще в Омске готовы платить до полумиллиона

Posted 6 ноября, 08:40
Published 6 ноября, 08:40
Modified 6 ноября, 08:42
Updated 6 ноября, 08:42
Аналитики Зарплаты.ру представили омичам топ высокооплачиваемых вакансий, появившихся на сервисе в ноябре. Специалисты могут рассчитывать на зарплату от 100 до 500 тысяч рублей.
Больше всего — от полумиллиона — готовы платить стоматологу-имплантологу-ортопеду. Правда, для этого придется переехать в Салехард, где работодатель не только предоставит жилье, но и оплатит проезд.
На более скромную, но все еще высокую зарплату может рассчитывать инженер-программист 1С. За минимум 150 тысяч в месяц нужно будет дорабатывать 1С под нужды предприятия и заниматься другими процессами. Приятные бонусы имеются — это льготное питание в столовой и скидки в фитнес-центр.
От 110 тысяч рублей может получать участковый педиатр, который устроится в Шербакульскую ЦРБ. Такой специалист может претендовать на служебное жилье и несколько выплат (единовременная в 1,5 млн по программе «Земский доктор» и ежемесячная в 50 тысяч). Ищут сейчас и торакального хирурга с зарплатой до 100 тысяч рублей. Специалиста, возможно без опыта работы, ждут в противотуберкулезном диспансере.
100 тысяч сможет получать заместитель управляющего рестораном. Ему предстоит работать пять дней в неделю с 9:00 до 19:00 и заниматься разработкой программ обучения, должностных инструкций, подбором сотрудников и проведением аттестации.
Ранее Город55, напомним, рассказывал о вакансиях для медиков в регионе. Много врачей требуется именно в районные больницы.