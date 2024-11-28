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Украшение

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2024
Зимнее преображение Омской крепости: как теперь выглядит исторический парк
Городские власти активно готовят исторический парк «Омская крепость» к зимним праздникам.
28 ноября, 08:04
Мощный снегопад, новогодние украшения и полумиллионные зарплаты. Омск сегодня
6 ноября, 15:11
Модель из Омска снялась в рекламе новой коллекции ювелирного дома Tiffany
4 июня, 11:03
Омичка пошла в больницу со знакомой пенсионеркой и украла у нее золотые украшения
В полицию обратились родственники пожилой женщины, в ходе расследования удалось выяснить, что кража произошла в рентген-кабинете.
15 апреля, 13:38
В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы
Художественное оформление в честь 9 мая разработало управление делами мэрии, украшения появятся на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной и других локациях.
12 апреля, 09:15
Опасная вода, кража на миллион и смертельные дороги. Омск сегодня
9 апреля, 14:34
Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей
4 апреля, 06:38
Могло быть и больше. В Омске на украшение к 23 февраля потратят почти 400 тысяч
На декорирование города администрация изначально готова была потратить на 200 тыс рублей больше.
24 января, 10:40
2023
Стало известно, как омичи украшают дома к Новому году и сколько готовы на это тратить
28 декабря 2023, 13:43
Гостей встречают герои сказок. В омском Большеречье открылась резиденция Деда Мороза
16 декабря 2023, 10:51
Праздник к нам приходит. Стало известно, когда в Омске откроется «Зимний Любинский»
Новогоднее пространство в центре города начнет работу 16 декабря.
24 ноября 2023, 11:42
900 граммов сладостей. Омская область закупит детские подарки на 19,6 млн рублей
23 ноября 2023, 03:58
Праздник близко. Омск начали украшать к Новому году
С наступлением зимней погоды на основных пешеходных улицах города начали устанавливать яркие светодиодные конструкции.
22 ноября 2023, 10:40
В омской мэрии планируют украсить городские фонтаны к Новому году
О возможности светового оформления законсервированных фонтанов рассказал мэр города Сергей Шелест.
7 ноября 2023, 12:39

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