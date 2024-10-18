«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»

Угарный газ

связывается с гемоглобином и уменьшает его способность переносить кислород. В итоге жизненно важные ткани получают меньше кислорода,

чем им нужно, и клетки начинают погибать.

Угарный газ может вызывать головную боль, утомляемость, одышку, головокружение, боль в груди, помутнение зрения», — отметил Николаев