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Posted 18 октября, 10:54

Published 18 октября, 10:54

Modified 18 октября, 10:56

Updated 18 октября, 10:56

«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»

«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»

18 октября 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney
Горожане продолжают говорить об ужасном запахе на улице.

В Омской области снова объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать с 20 часов сегодня, 18 октября, до 11 утра субботы, 19 октября.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В паблике «ДЫШИ! Омск» в соцсети «ВКонтакте» омичи продолжают жаловаться на неприятных запах городе.

«Характер сообщений тот же: гарь, химия, смог, что-то похожее на сажу или золу. Омичи отмечают, что город похож на Сайлент Хилл»;
«Жители города указывают на ухудшения самочувствия в период выбросов.
Воздух играет важную роль в здоровье. А тут и проветрить помещение не всегда есть возможность»;
«Головная боль и кашель по ночам теперь норма. Окна и машины покрыты сажей»;
«Машины вчера утром были густо засыпаны какой-то серой дрянью».
Фото: «ДЫШИ! Омск»

Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что если дышать смогом постоянно, здоровье может сильно пострадать.

Смог — желтая или изжелта-серая дымка, которая состоит из загрязняющих веществ.

Зимой надышавшиеся смогом люди страдают в основном из-за воздействия диоксида серы, угарного газа и твердых частиц. Угарный газ связывается с гемоглобином и уменьшает его способность переносить кислород. В итоге жизненно важные ткани получают меньше кислорода, чем им нужно, и клетки начинают погибать. Угарный газ может вызывать головную боль, утомляемость, одышку, головокружение, боль в груди, помутнение зрения», — отметил Николаев

Также омский врач-аллерголог Елена Романенко добавила, что в первую очередь от смога и гари страдают люди с хроническими заболеваниями. Например, обостряются ринит, синусит, фарингит, ларингит, бронхиальная астма. А подробнее о том, как смог влияет на организм людей, с какими заболеваниями лучше не появляться на улице в это время и как помочь себе, читайте в нашем материале.

Омск задыхается от едкого смога: кому опасно дышать таким воздухом
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#Ольга Скворцова#Город#Здоровье#Экология#Омск#Омская область#ВКонтакте#Выбросы#Соцсети#Воздух#Загрязнение#Запах#Проблемы#Головная боль#Смог#Угарный газ#Астма#Метеоусловия#ДЫШИ! Омск
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