«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»

Posted 18 октября, 10:54
Published 18 октября, 10:54
Modified 18 октября, 10:56
Updated 18 октября, 10:56
В Омской области снова объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать с 20 часов сегодня, 18 октября, до 11 утра субботы, 19 октября.
В паблике «ДЫШИ! Омск» в соцсети «ВКонтакте» омичи продолжают жаловаться на неприятных запах городе.
«Характер сообщений тот же: гарь, химия, смог, что-то похожее на сажу или золу. Омичи отмечают, что город похож на Сайлент Хилл»;
«Жители города указывают на ухудшения самочувствия в период выбросов.
Воздух играет важную роль в здоровье. А тут и проветрить помещение не всегда есть возможность»;
«Головная боль и кашель по ночам теперь норма. Окна и машины покрыты сажей»;
«Машины вчера утром были густо засыпаны какой-то серой дрянью».
Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что если дышать смогом постоянно, здоровье может сильно пострадать.
Смог — желтая или изжелта-серая дымка, которая состоит из загрязняющих веществ.
Зимой надышавшиеся смогом люди страдают в основном из-за воздействия диоксида серы, угарного газа и твердых частиц. Угарный газ связывается с гемоглобином и уменьшает его способность переносить кислород. В итоге жизненно важные ткани получают меньше кислорода, чем им нужно, и клетки начинают погибать. Угарный газ может вызывать головную боль, утомляемость, одышку, головокружение, боль в груди, помутнение зрения», — отметил Николаев
Также омский врач-аллерголог Елена Романенко добавила, что в первую очередь от смога и гари страдают люди с хроническими заболеваниями. Например, обостряются ринит, синусит, фарингит, ларингит, бронхиальная астма. А подробнее о том, как смог влияет на организм людей, с какими заболеваниями лучше не появляться на улице в это время и как помочь себе, читайте в нашем материале.