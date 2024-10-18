Омск задыхается от едкого смога: кому опасно дышать таким воздухом

Posted 18 октября, 07:59
Published 18 октября, 07:59
Modified 18 октября, 08:01
Updated 18 октября, 08:01
«Хочется вдохнуть полной грудью, но не получается», — именно так часто пишут омичи в соцсетях. В воздухе горожане ощущают запахи гари, резины, дихлофоса, из-за чего режет глаза и начинается сильный кашель. Регулярно в регионе объявляют режим неблагоприятных метеоусловий, когда вредные примеси медленно рассеиваются. На фоне смога у омичей обострились хронические заболевания, многие стали хуже себя чувствовать
Врач-аллерголог-иммунолог консультативной поликлиники ОКБ Елена Романенко рассказала Городу55, как смог влияет на организм людей, с какими заболеваниями лучше не появляться на улице в это время и как помочь себе.
«Выхлопные газы автомобилей, промышленные выбросы, продукты горения — все эти техногенные и природные факторы умножаются в своем вредном, повреждающем воздействии на наш организм. По сути смогом можно назвать загрязнение воздуха при определенных погодных условиях, хотя чаще мы под этим понимаем именно „городской“ смог. Именно крупные мегаполисы становятся источником, причиной образования значимого, практически постоянного загрязнения воздуха, степень которого может просто варьироваться от минимальной до выраженной», — рассказала врач.
В первую очередь из-за большей чувствительности страдают слизистые дыхательных путей. Могут появиться:
«При регулярном, частом и интенсивном воздействии будут появляться головные боли, утомляемость, разбитость, нарушаться сон. При наличии хронических заболеваний могут появляться и обостряться их симптомы — колебания артериального давления, более частые приступы удушья, усиление одышки, частые рецидивы респираторных заболеваний или длительный процесс выздоровления», — добавила Романенко.
По словам Елены Романенко, в первую очередь от смога и гари страдают люди с хроническими заболеваниями. Например, обостряются ринит, синусит, фарингит, ларингит, бронхиальная астма.
«Значимо страдают пациенты с аллергическим генезом данных заболеваний, потому что во взвеси частиц смога присутствуют различные аллергены в зависимости от сезона, сами частицы смога „дезориентируют“ работу иммунной системы, усиливая ее активность именно в сторону аллергических реакций. У людей, имеющих сахарный диабет, онкопатологию, получающих иммуносупрессивную терапию и имеющих иммунодефицитное состояние, будет дополнительно повышаться восприимчивость к инфекционным факторам — респираторным вирусам и бактериям», — сказала врач иммунолог-аллерголог.
Также хуже себя чувствуют дети, пожилые люли, беременные и курильщики.
Человека будут беспокоить симптомы, которые могут наблюдаться и при многих хронических заболеваний. В любом случае желательно обратиться к врачу-терапевту или при необходимости к другому узкому специалисту.
«Иногда на экологический фактор списывается отсутствие регулярного лечения хронического заболевания, вредные привычки или факторы, связанные с профессиональной деятельностью. Хоть мы понимаем, что все выше перечисленное может прогрессировать на фоне неблагоприятных экологических условий, но и связать только с ними мы их не можем», — отметила специалист.
Аллерголог посоветовала реже открывать окна, особенно в период режима НМУ и по возможности пользоваться очистителем воздуха. Также стараться меньше находиться на улице в пик загрязнения, исключать активные занятия спортом в этот период, выбирать прогулки после дождя.
«Предпочтительны крупные скверы, парки или территории максимально отдаленные от мест выбросов — вне крупных магистралей, промышленных зон, за городом. Регулярная уборка дома, прием душа после нахождения на улице тоже будут способствовать уменьшению повреждающего действия неблагоприятных веществ. При необходимости нахождения на улице, особенно при наличии симптомов раздражения органов дыхания, можно рекомендовать ношение марлевых повязок, смоченных водой или респираторов», — подчеркнула Елена Романенко.
Людям с хроническими заболеваниями нужно принимать свою базисную терапию и в случае необходимости усилить ее. Также врач порекомендовала отказаться от вредных привычек и заняться профилактикой инфекционных заболеваний (вакцинация).