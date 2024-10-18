Омск задыхается от едкого смога: кому опасно дышать таким воздухом

«Хочется вдохнуть полной грудью, но не получается», — именно так часто пишут омичи в соцсетях. В воздухе горожане ощущают запахи гари, резины, дихлофоса, из-за чего режет глаза и начинается сильный кашель. Регулярно в регионе объявляют режим неблагоприятных метеоусловий, когда вредные примеси медленно рассеиваются. На фоне смога у омичей обострились хронические заболевания, многие стали хуже себя чувствовать