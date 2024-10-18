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2024
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
Омск задыхается от едкого смога: кому опасно дышать таким воздухом
18 октября, 07:59
Уже знакомый запах тухлых яиц. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
10 апреля, 03:07
2023
Окна не открывать. В Омске рано утром появился густой смог
16 августа 2023, 02:33
«Задыхаться от духоты или дышать химией». В Омске на сутки ввели режим «черного неба»
27 июля 2023, 07:31
Затянуло дымкой. В Омске ввели режим «черного неба»
22 мая 2023, 03:17
В Омской области ввели режим «черного неба»
Он будет действовать до 11:00 вторника. В дальнейшем режим НМУ могут продлить.
8 мая 2023, 16:53
Режим ЧС, дымка над городом и вакансии для спасателей. Омск сегодня
8 мая 2023, 13:42
В Омске установят две станции по контролю за загрязнением воздуха за 37 млн рублей
20 марта 2023, 05:16

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