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2024
«Дыши и задыхайся»: омичам рассказали о состоянии воздуха в городе
15 ноября, 02:43
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
«Бетонные баррикады». Между омичами разгорелся конфликт из-за перекрытого проезда
В Омске разгорелся конфликт между жильцами домов по улице 75 лет Гвардейской бригады. Жители одного дома перекрыли сквозной проезд во двор бетонными полусферами, чем вызвали негодование соседей.
20 сентября, 08:00
Гостиница в огне. В социальных сетях появились кадры крупного пожара в Омской области
Сообщение с кадрами пожара опубликовали в одном из популярных среди местных жителей интернет-сообществ.
26 июля, 02:38
В Усть-Ишимском районе Омской области организуют паромный подвоз провизии и лекарств
19 мая, 12:39
Без паники. Омичам объяснили, что за самолет кружит над городом второй день подряд
8 мая, 02:56
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
26 марта, 06:34
Едва не прыгнули с балкона. Омичку вместе с ребенком спасли из горящей квартиры
28 февраля, 05:18
Президент омского ФК «Иртыш» приторговывает китайским чаем со своим именем
26 февраля, 08:57
В Омске отменили концерт популярной певицы Zivert
22 февраля, 06:08
Омичи заметили в троллейбусе необычного пассажира
В паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал фото таксы, которая смирно ждет свою остановку в троллейбусе.
30 января, 06:42
«Ленин жив». Омич расклеивал листовки интересного содержания на остановках города
26 января, 04:08
И в Омске тоже. Пользователи «ВКонтакте» столкнулись с массовым сбоем соцсети
16 января, 09:01
2023
Омичам предложили научиться стрельбе из АК-74
Занятия проходят на базе Омского ДОСААФ.
18 августа 2023, 06:22
Хоценко рассказал, что на вопросы омичей в соцсетях теперь ответят в течение 2 часов
Врио губернатора на своей странице ВКонтакте получает от жителей региона вопросы, критику и предложения.
5 апреля 2023, 10:22
Интересовались вакцинами, следили за стройкой и не могли переписываться. Омск сегодня
18 марта 2023, 14:08
Омичи столкнулись с жестоким сбоем социальной сети «ВКонтакте»
Прямо сейчас сбой социальной сети на самом пике. «ВКонтакте» лежит. Не отправляются сообщения, да и переписку получается открыть не с первого раза.
18 марта 2023, 07:21
Занял 31 место в рейтинге. Губернатор Омской области стал меньше писать в соцсетях
Неделей ранее глава Омской области занимал 11 позицию.
7 марта 2023, 10:44

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