Традиции сохраняются: у омского ТЦ «Континент» начали устанавливать новогоднюю елку

Posted 17 октября, 12:21
Published 17 октября, 12:21
Modified 17 октября, 15:16
Updated 17 октября, 15:16
В Омске торговый центр «Континент» вновь подтверждает свою приверженность традициям, начав установку новогодней елки еще до того, как в городе «лег» снег. Этот символ праздника уже стал неотъемлемой частью городской жизни.
Интересно, что в прошлом году елка у «Континента» была установлена немного раньше — в первой половине октября. В 2017 году она украсила территорию торгового центра уже 9 октября, а у соседнего ТЦ «Каскад» — 11 октября. Еще годом ранее, в 2016-м, работы по монтажу конструкции стартовали 14 октября.
Каждый год жители Омска с интересом наблюдают за процессом установки елки, который символизирует приближение любимого зимнего праздника.
Напомним, что ранее облправительство дало свой комментарий насчет выбора светодиодной елки для предстоящего новогоднего сезона и сообщило о судьбе украшений из прошлых лет.