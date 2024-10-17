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Posted 17 октября, 12:21

Published 17 октября, 12:21

Modified 17 октября, 15:16

Updated 17 октября, 15:16

В октябре у омского «Континента» выросла новогодняя елка

Традиции сохраняются: у омского ТЦ «Континент» начали устанавливать новогоднюю елку

17 октября 2024, 12:21
Фото: gorod55.ru

В октябре у омского «Континента» выросла новогодняя елка

Омский ТЦ «Континент» возвел новогоднюю елку, ставшую символом приближающегося праздника.

В Омске торговый центр «Континент» вновь подтверждает свою приверженность традициям, начав установку новогодней елки еще до того, как в городе «лег» снег. Этот символ праздника уже стал неотъемлемой частью городской жизни.

Фото: Скриншот с паблика «Омск Live»

Интересно, что в прошлом году елка у «Континента» была установлена немного раньше — в первой половине октября. В 2017 году она украсила территорию торгового центра уже 9 октября, а у соседнего ТЦ «Каскад» — 11 октября. Еще годом ранее, в 2016-м, работы по монтажу конструкции стартовали 14 октября.

Каждый год жители Омска с интересом наблюдают за процессом установки елки, который символизирует приближение любимого зимнего праздника.

Напомним, что ранее облправительство дало свой комментарий насчет выбора светодиодной елки для предстоящего новогоднего сезона и сообщило о судьбе украшений из прошлых лет.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новогодняя елка#Торговый центр#Новости#Украшения#Октябрь#Монтаж
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