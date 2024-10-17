Традиции сохраняются: у омского ТЦ «Континент» начали устанавливать новогоднюю елку

Интересно, что в прошлом году елка у «Континента» была установлена немного раньше — в первой половине октября. В 2017 году она украсила территорию торгового центра уже 9 октября, а у соседнего ТЦ «Каскад» — 11 октября. Еще годом ранее, в 2016-м, работы по монтажу конструкции стартовали 14 октября.