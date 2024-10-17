«Нас травят химозой»: омичей возмутили выбросы с предприятий во время запрета

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в Омске и Омской области вновь объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, который действует до 11 утра 17 октября. Омичи жалуются на слишком загрязненный воздух в городке Нефтяников, микрорайоне «Прибрежный» и в центре города.