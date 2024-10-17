«Нас травят химозой»: омичей возмутили выбросы с предприятий во время запрета

Posted 17 октября, 02:36
Published 17 октября, 02:36
Modified 17 октября, 02:48
Updated 17 октября, 02:48
Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в Омске и Омской области вновь объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, который действует до 11 утра 17 октября. Омичи жалуются на слишком загрязненный воздух в городке Нефтяников, микрорайоне «Прибрежный» и в центре города.
В районе Красного пути горожане ощущают запахи гари и резины, запах дихлофоса в районе корпусов ОмГУ в Нефтяниках, запахи горелых проводок в районе Северных.
Также омичи пожаловались на деятельность предприятий, которые должны были снизить уровень выбрасываемых веществ, однако большое количество выбросов на фотографиях говорит об обратном.
«А кто-то ответит за сегодняшнюю травлю? Время 11 часов и всё в химозной пелене. Почему когда ветер не на город и трубы не дымят? А когда на город — включается всё производство? Что вот сейчас творится в Нефтах!»,
«А каучук где в списке? Та еще вонючка. Химией травит»,
«А в САО что? Кристально чистый воздух что ли? Тут уже какие сутки химозный туман», — жалуются омичи.
Самые активные горожане написали, что собираются подготовить официальное обращение в Минприроды Омской области. Как уже писал Город55, предыдущий режим НМУ объявляли вчера, 16 октября.