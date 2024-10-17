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Posted 17 октября, 02:36

Published 17 октября, 02:36

Modified 17 октября, 02:48

Updated 17 октября, 02:48

Омичи жалуются на выбросы вредных веществ во время НМУ

«Нас травят химозой»: омичей возмутили выбросы с предприятий во время запрета

17 октября 2024, 02:36
Фото: Изображение Midjourney

Омичи жалуются на выбросы вредных веществ во время НМУ

Во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий предприятиям необходимо снижать уровень выброса веществ в атмосферу.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в Омске и Омской области вновь объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, который действует до 11 утра 17 октября. Омичи жалуются на слишком загрязненный воздух в городке Нефтяников, микрорайоне «Прибрежный» и в центре города.

Фото: Паблик «Дыши! Омск»

В районе Красного пути горожане ощущают запахи гари и резины, запах дихлофоса в районе корпусов ОмГУ в Нефтяниках, запахи горелых проводок в районе Северных.

Также омичи пожаловались на деятельность предприятий, которые должны были снизить уровень выбрасываемых веществ, однако большое количество выбросов на фотографиях говорит об обратном.

Фото: Скриншот паблика «Проект Дыши! Омск»
«А кто-то ответит за сегодняшнюю травлю? Время 11 часов и всё в химозной пелене. Почему когда ветер не на город и трубы не дымят? А когда на город — включается всё производство? Что вот сейчас творится в Нефтах!»,
«А каучук где в списке? Та еще вонючка. Химией травит»,
«А в САО что? Кристально чистый воздух что ли? Тут уже какие сутки химозный туман», — жалуются омичи.

Самые активные горожане написали, что собираются подготовить официальное обращение в Минприроды Омской области. Как уже писал Город55, предыдущий режим НМУ объявляли вчера, 16 октября.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Промышленность#Новости#Неблагоприятные метеоусловия
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