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Posted 17 октября, 06:54

Published 17 октября, 06:54

Modified 17 октября, 06:56

Updated 17 октября, 06:56

Жители Омска обнаружили зайца на улице Ленина

Нежданный визит: омичи поделились видео с зайцем, гуляющему по центру города

17 октября 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney

Жители Омска обнаружили зайца на улице Ленина

В Омске замечен заяц, гуляющий по улице Ленина. Нежданный гость, по предположениям омичей, может быть тем самым, что был замечен ранее около ТЮЗа.

В Омске был замечен нежданный гость. Жители города вечером обнаружили зайца на улице Ленина и засняли встречу на видео. Один из омичей в социальных сетях предположил, что это тот самый заяц, которого видели недавно около театра для юных зрителей.

Фото: Скриншот с паблика «Инцидент Омск»

Появление зайца в центре города вызвало немалый интерес у омичей. Необычное соседство с дикой природой породило множество вопросов: как заяц попал в город и как долго он пробудет в городских джунглях.

Напомним, что ранее Город55 сообщал, что утки всё ещё обитают в городских водоемах, несмотря на наступление холодов и первый снег. По мнению специалистов, основная причина этого кроется в том, что местные жители активно подкармливают птиц.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Социальные сети#Новости#Природа#Заяц
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