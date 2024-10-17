Нежданный визит: омичи поделились видео с зайцем, гуляющему по центру города

Posted 17 октября, 06:54
Published 17 октября, 06:54
Modified 17 октября, 06:56
Updated 17 октября, 06:56
В Омске был замечен нежданный гость. Жители города вечером обнаружили зайца на улице Ленина и засняли встречу на видео. Один из омичей в социальных сетях предположил, что это тот самый заяц, которого видели недавно около театра для юных зрителей.
Появление зайца в центре города вызвало немалый интерес у омичей. Необычное соседство с дикой природой породило множество вопросов: как заяц попал в город и как долго он пробудет в городских джунглях.
Напомним, что ранее Город55 сообщал, что утки всё ещё обитают в городских водоемах, несмотря на наступление холодов и первый снег. По мнению специалистов, основная причина этого кроется в том, что местные жители активно подкармливают птиц.