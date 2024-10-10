Спасение ребенка, череда магнитных бурь и пробки из-за дождя. Омск сегодня

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили омичей, что скоро в регион придет мощная магнитная буря. Ее уровень может достичь G4, а это очень сильная категория. Пик активности ожидается уже сегодня, 10 октября, около 22:00 по местному времени.