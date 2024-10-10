Спасение ребенка, череда магнитных бурь и пробки из-за дождя. Омск сегодня

Posted 10 октября, 15:27
Published 10 октября, 15:27
Modified 10 октября, 15:30
Updated 10 октября, 15:30
Новость №1. Омские медики прилетели на вертолете спасать новорожденную девочку
В Усть-Ишимской больнице родилась девочка, состояние которой начало ухудшаться сразу после появления на свет. Чтобы спасти малышку, врачам ЦРБ пришлось экстренно вызывать бригаду санитарной авиации. На борту вертолета новорожденная находилась на искусственной вентиляции легких и получала непрерывную инфузионную терапию. Сейчас девочка идет на поправку в областной больнице.
Новость №2. На Омск надвигается мощная затяжная магнитная буря
Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили омичей, что скоро в регион придет мощная магнитная буря. Ее уровень может достичь G4, а это очень сильная категория. Пик активности ожидается уже сегодня, 10 октября, около 22:00 по местному времени.
Новость №3. Вечером четверга омские дороги сковали километровые пробки
После дождя городские магистрали снова погрязли в заторах. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в центре Омска, на улицах Гагарина, Пушкина, Масленникова и проспекте Карла Маркса. Также пробки возникли на дорогах Левого берега, в Нефтяниках и разных частях Октябрьского округа.