Снова северное сияние? В Омской области ожидается череда магнитных бурь

Помимо перечисленного, магнитные бури также вызывают необычные природные явления в виде северного сияния. Особенно сильным оно было в Омской области на минувших выходных. Его заметили жители почти всех районов города. Но самые необычные фотографии получилось сделать в отдаленных районах региона.