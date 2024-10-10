Снова северное сияние? В Омской области ожидается череда магнитных бурь

Posted 10 октября, 03:46
Published 10 октября, 03:46
Modified 10 октября, 04:07
Updated 10 октября, 04:07
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Омск готовится к мощной магнитной буре, уровень которой может достичь G4, а это очень сильная категория. Пик активности ожидается 10 октября около 22:00 по омскому времени.
Эксперты предупреждают, что плазменное облако, вызванное недавним взрывом в космосе, будет массивным и может оказать значительное влияние на различные системы.
«Общемировой прогноз на бури будет сформирован до конца дня, но уже сейчас видно, что ожидается длительная и сильная буря», — отмечают специалисты.
Магнитная буря класса G4 способна вызвать сбои в работе энергосистем, проблемы с контролем напряжения, а также нарушить спутниковую навигацию. Кроме того, могут возникнуть перебои в распространении КВ-радиоволн и низкочастотной радионавигации. Жителям Омска рекомендуется быть внимательными и учитывать возможные последствия.
Помимо перечисленного, магнитные бури также вызывают необычные природные явления в виде северного сияния. Особенно сильным оно было в Омской области на минувших выходных. Его заметили жители почти всех районов города. Но самые необычные фотографии получилось сделать в отдаленных районах региона.