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Спас ребенка

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2024
«Окно жизни»: в Омске появился беби-бокс для новорожденных
16 ноября, 10:51
Спасение ребенка, череда магнитных бурь и пробки из-за дождя. Омск сегодня
10 октября, 15:27
2023
В Омске спасли потерявшегося 10-летнего мальчика с особенностями в развитии
Ребенок ушел из дома, а вернуться самостоятельно уже не смог.
3 июня 2023, 11:47
В Омске потеряли, а потом нашли в больнице ребенка, который провалился под лед
31 марта 2023, 12:35
2022
В Омске трехлетняя девочка едва не упала с балкона, пытаясь позвать на помощь
Девочка в силу возраста не смогла объяснить, в чем проблема.
11 августа 2022, 11:18

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