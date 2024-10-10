«Все разучились рулить». Из-за дождя на омских дорогах образовались 9-балльные пробки

Самые длинные заторы застали водители, которые решили проложить маршруты через центральные улицы, такие как: Гагарина, Пушкина, Масленникова и Фрунзе. Однако самая длинная продолжительная пробка сейчас на проспекте Карла Маркса — она продолжается от остановки «Площадь Серова» до пересечения с улицей Масленникова. Из-за ДТП водители «встали» на улицах Орджоникидзе и Енисейской.