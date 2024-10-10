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Posted 10 октября, 12:40

Published 10 октября, 12:40

Modified 10 октября, 15:18

Updated 10 октября, 15:18

Вечером четверга омские дороги сковали километровые пробки

«Все разучились рулить». Из-за дождя на омских дорогах образовались 9-балльные пробки

10 октября 2024, 12:40
Фото: 1MI

Вечером четверга омские дороги сковали километровые пробки

Наиболее сложная ситуация сейчас на центральных магистралях.

Ухудшение погоды — частая причина пробок в Омске. Сегодня в вечерний час-пик заторы образовались в разных частях города. Согласно данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках пробки достигают 9 баллов.

Самые длинные заторы застали водители, которые решили проложить маршруты через центральные улицы, такие как: Гагарина, Пушкина, Масленникова и Фрунзе. Однако самая длинная продолжительная пробка сейчас на проспекте Карла Маркса — она продолжается от остановки «Площадь Серова» до пересечения с улицей Масленникова. Из-за ДТП водители «встали» на улицах Орджоникидзе и Енисейской.

«Как обычно, дождик и все разучились рулить», — прокомментировал дорожную ситуацию один из омских автолюбителей.

На Левом берегу бордовым «подсвечены» улицы 70 лет Октября, Степанца, Лукашевича и Волгоградская. В Нефтяниках, традиционно, проблемы с движением на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Королева, а в Октябрьском округе — на некоторых участках улицы Кирова, Барабинской и Богдана Хмельницкого.

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Скриншот. Фото: Яндекс Карты

Напомним, что недавно длинная пробка образовалась в омских Нефтяниках. Причиной затора стали изменения в работе светофора на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Менделеева.

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