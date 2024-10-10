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Posted 10 октября, 02:44

Published 10 октября, 02:44

Modified 10 октября, 02:55

Updated 10 октября, 02:55

Омские медики спасли новорожденную девочку, прилетев на вертолете

В Омской области медики на вертолете спасли новорожденную малышку

10 октября 2024, 02:44
Фото: 1MI

Омские медики спасли новорожденную девочку, прилетев на вертолете

Сразу после рождения у девочки были проблемы с дыханием. К счастью, сейчас ее состояние улучшилось.

Как рассказали в минздраве Омской области, в сентябре в Усть-Ишимской больнице на свет появилась новорожденная девочка, родившаяся на сроке 37 недель. Однако радость от появления на свет быстро омрачилась: у малышки начало ухудшаться состояние. Это проявлялось в дыхательной недостаточности и симптомах интоксикации. Врачи ЦРБ незамедлительно обратились за помощью к специалистам Областной клинической больницы.

В ответ на экстренный запрос была сформирована бригада санитарной авиации во главе с врачом-реаниматологом Александрой Константиновой. На борту вертолета малышка находилась на искусственной вентиляции легких и получала непрерывную инфузионную терапию под постоянным мониторингом жизненно важных показателей.

Фото: Минздрав Омской области

При поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных ОКБ состояние девочки оценивалось как тяжелое. Врачи диагностировали правостороннюю полисегментарную пневмонию и немедленно начали специализированное лечение. На искусственной вентиляции легких малышке пришлось пробыть четыре дня.

С 6 октября состояние ребенка стало стабильным, и 8 октября ее перевели в отделение патологии новорожденных для дальнейшего восстановительного лечения.

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