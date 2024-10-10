В Омской области медики на вертолете спасли новорожденную малышку

Как рассказали в минздраве Омской области, в сентябре в Усть-Ишимской больнице на свет появилась новорожденная девочка, родившаяся на сроке 37 недель. Однако радость от появления на свет быстро омрачилась: у малышки начало ухудшаться состояние. Это проявлялось в дыхательной недостаточности и симптомах интоксикации. Врачи ЦРБ незамедлительно обратились за помощью к специалистам Областной клинической больницы.