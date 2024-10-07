Отмена автобусов, увольнение из-за отпуска и возвращение лета. Омск сегодня

Стало известно, что на этой неделе в Омской области снова установится теплая погода. Уже во вторник, 8 октября, температура воздуха днем поднимется до +15…+20 градусов, такая же картина ждет омичей на следующий день. Но с четверга температура начнет снижаться и составит всего +6 градусов. А в воскресенье ночью стоит готовиться к заморозкам до -7.