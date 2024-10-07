gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 14:25

Published 7 октября, 14:25

Modified 7 октября, 14:28

Updated 7 октября, 14:28

Иллюстрация

Отмена автобусов, увольнение из-за отпуска и возвращение лета. Омск сегодня

7 октября 2024, 14:25
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Знаменском районе Омской области чуть не отменили муниципальные автобусы

Глава Знаменского района Сергей Максимов рассказал, что скоро перестанут ходить муниципальные автобусы, связывающие населенные пункты района. Такое решение пришлось принять из-за маленького финансирования. Однако ситуацией заинтересовалась прокуратура, началась проверка. В результате в министерстве транспорта региона сообщили, что автобусы будут продолжать работать.

Омская прокуратура начала проверку после отмены муниципальных автобусов в Знаменском
Узнать подробнее

Новость №2. Главного инженера «Тепловой компании» освободили от должности за отпуск

Сегодня Сергей Шелест освободил от должности заместителя гендиректора «Тепловой компании» Сергея Цуканова. Оказалось, что причина такого решения не только в плохой подготовке сетей к отопительному сезону, но и в несвоевременном отпуске. Главный инженер решил отдохнуть не решив перед этим ряд важных проблем.

Стало известно, почему главного инженера «Тепловой компании» освободили от должности
Узнать подробнее

Новость №3. Скоро в Омскую область снова вернется летнее тепло

Стало известно, что на этой неделе в Омской области снова установится теплая погода. Уже во вторник, 8 октября, температура воздуха днем поднимется до +15…+20 градусов, такая же картина ждет омичей на следующий день. Но с четверга температура начнет снижаться и составит всего +6 градусов. А в воскресенье ночью стоит готовиться к заморозкам до -7.

Тепло и солнце: перед похолоданием и снегом Омск столкнется с почти летней погодой
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прокуратура#Автобусный маршрут#Прогноз погоды#Общественный транспорт#Автобус#Увольнение#Тепловая компания#Новости#Итоги дня#Пассажирский автобус#Проверка прокуратуры#Пассажирский транспорт#Автобусы#Транспортная сеть#Изменение погоды#Жаркая погода#Погода осенью#Тепловая#Освобождение от должности
Подпишитесь