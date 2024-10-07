Отмена автобусов, увольнение из-за отпуска и возвращение лета. Омск сегодня

Posted 7 октября, 14:25
Published 7 октября, 14:25
Modified 7 октября, 14:28
Updated 7 октября, 14:28
Новость №1. В Знаменском районе Омской области чуть не отменили муниципальные автобусы
Глава Знаменского района Сергей Максимов рассказал, что скоро перестанут ходить муниципальные автобусы, связывающие населенные пункты района. Такое решение пришлось принять из-за маленького финансирования. Однако ситуацией заинтересовалась прокуратура, началась проверка. В результате в министерстве транспорта региона сообщили, что автобусы будут продолжать работать.
Новость №2. Главного инженера «Тепловой компании» освободили от должности за отпуск
Сегодня Сергей Шелест освободил от должности заместителя гендиректора «Тепловой компании» Сергея Цуканова. Оказалось, что причина такого решения не только в плохой подготовке сетей к отопительному сезону, но и в несвоевременном отпуске. Главный инженер решил отдохнуть не решив перед этим ряд важных проблем.
Новость №3. Скоро в Омскую область снова вернется летнее тепло
Стало известно, что на этой неделе в Омской области снова установится теплая погода. Уже во вторник, 8 октября, температура воздуха днем поднимется до +15…+20 градусов, такая же картина ждет омичей на следующий день. Но с четверга температура начнет снижаться и составит всего +6 градусов. А в воскресенье ночью стоит готовиться к заморозкам до -7.