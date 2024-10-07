Омская прокуратура начала проверку после отмены муниципальных автобусов в Знаменском

Posted 7 октября, 12:03
Published 7 октября, 12:03
Modified 7 октября, 12:08
Updated 7 октября, 12:08
Сегодня появилась информация о том, что в Знаменском районе Омской области могут пропасть муниципальные автобусы. Как сообщил глава района Сергей Максимов, такое решение пришлось принять из-за недостаточного финансирования.
Однако в региональной прокуратуре выход из ситуации не оценили. Для многих местных жителей муниципальные автобусы — единственный доступный вид транспорта. Именно на них сельчане добираются до больниц, школ и других учреждений. В результате правоохранители начали проверку, в ходе которой оценят действия органов местного самоуправления и исполнительной власти.
«Согласно информации от министерства транспорта, транспортное сообщение на территории Знаменского района будет осуществляться в штатном режиме», — добавили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что недавно в Омске отменили сразу шесть автобусных маршрутов. Среди основных причин такого решения — нехватка перевозчиков и дублирование уже существующих маршрутов.