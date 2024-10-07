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Posted 7 октября, 12:03

Published 7 октября, 12:03

Modified 7 октября, 12:08

Updated 7 октября, 12:08

Омская прокуратура начала проверку после отмены муниципальных автобусов в Знаменском

Омская прокуратура начала проверку после отмены муниципальных автобусов в Знаменском

7 октября 2024, 12:03
Фото: 1MI
В министерстве транспорта сообщили, что автобусы продолжат ездить в привычном режиме.

Сегодня появилась информация о том, что в Знаменском районе Омской области могут пропасть муниципальные автобусы. Как сообщил глава района Сергей Максимов, такое решение пришлось принять из-за недостаточного финансирования.

Однако в региональной прокуратуре выход из ситуации не оценили. Для многих местных жителей муниципальные автобусы — единственный доступный вид транспорта. Именно на них сельчане добираются до больниц, школ и других учреждений. В результате правоохранители начали проверку, в ходе которой оценят действия органов местного самоуправления и исполнительной власти.

«Согласно информации от министерства транспорта, транспортное сообщение на территории Знаменского района будет осуществляться в штатном режиме», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что недавно в Омске отменили сразу шесть автобусных маршрутов. Среди основных причин такого решения — нехватка перевозчиков и дублирование уже существующих маршрутов.

В Омске частный перевозчик отказался от двух популярных маршрутов
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Общественный транспорт#Новости#Проверка прокуратуры#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть
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