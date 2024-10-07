Омская прокуратура начала проверку после отмены муниципальных автобусов в Знаменском

Однако в региональной прокуратуре выход из ситуации не оценили. Для многих местных жителей муниципальные автобусы — единственный доступный вид транспорта. Именно на них сельчане добираются до больниц, школ и других учреждений. В результате правоохранители начали проверку, в ходе которой оценят действия органов местного самоуправления и исполнительной власти.