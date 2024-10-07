gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 13:31

Published 7 октября, 13:31

Modified 7 октября, 13:35

Updated 7 октября, 13:35

Стало известно, почему главного инженера «Тепловой компании» освободили от должности

Стало известно, почему главного инженера «Тепловой компании» освободили от должности

7 октября 2024, 13:31
Фото: 1MI
Причина увольнения Сергея Цуканова в том, что он ушел в отпуск, не решив перед этим ряд важных проблем.

Сегодня мэр города Сергей Шелест рассказал, что заместитель гендиректора «Тепловой компании» Сергей Цуканов будет освобождено от должности. Как выяснилось, причина такого решения не только в плохой подготовке сетей к отопительному сезону.

Главного инженера уволили за то, что он ушел в отпуск не решив перед этим ряд проблем своей зоны ответственности. Об этом пишет РБК Омск со ссылкой на городскую администрацию.

Напомним, что сейчас без отопления остаются 200 жилых домов, больше всего проблемных участков насчитывается в Советском округе.

«Тепловая ссорится с почтой, а мы страдаем»: омичи жалуются на отсутствие отопления
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Увольнение#Тепловая компания#Новости#Освобождение от должности
Подпишитесь