Стало известно, почему главного инженера «Тепловой компании» освободили от должности

Posted 7 октября, 13:31
Published 7 октября, 13:31
Modified 7 октября, 13:35
Updated 7 октября, 13:35
Сегодня мэр города Сергей Шелест рассказал, что заместитель гендиректора «Тепловой компании» Сергей Цуканов будет освобождено от должности. Как выяснилось, причина такого решения не только в плохой подготовке сетей к отопительному сезону.
Главного инженера уволили за то, что он ушел в отпуск не решив перед этим ряд проблем своей зоны ответственности. Об этом пишет РБК Омск со ссылкой на городскую администрацию.
Напомним, что сейчас без отопления остаются 200 жилых домов, больше всего проблемных участков насчитывается в Советском округе.