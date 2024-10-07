Тепло и солнце: перед похолоданием и снегом Омск столкнется с почти летней погодой

Posted 7 октября, 05:21
Published 7 октября, 05:21
Modified 7 октября, 05:27
Updated 7 октября, 05:27
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ждет омичей в начале рабочей недели. Понедельник, 7 октября, встретит омичей похолоданием, а температура составит +9…+14 градусов. При этом в городе будет солнечно.
Уже во вторник, 8 октября, Омск вновь порадует теплом. Днем температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов, хотя сильный ветер продолжит дуть, создавая ощущение прохлады. В северных районах возможен небольшой дождь, но в целом погода будет достаточно комфортной для прогулок. В среду, 9 октября, в северных районах ожидается небольшой дождь. Температура ночью +5…+10 градусов, по северу до 0, днем +15…+20 градусов, местами до +8.
Также на сайте Gismeteo говорится, что в четверг, 10 октября, температура вновь начнет снижаться и составит всего +6 градусов. А в воскресенье ночью, 13 октября, мы можем столкнуться с настоящими осенними морозами — до -7 градусов.
Ранее Город55 писал, когда в Омске ожидается снижение магнитных бурь, из-за которых у многих жителей часто болит голова.