Тепло и солнце: перед похолоданием и снегом Омск столкнется с почти летней погодой

Уже во вторник, 8 октября, Омск вновь порадует теплом. Днем температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов, хотя сильный ветер продолжит дуть, создавая ощущение прохлады. В северных районах возможен небольшой дождь, но в целом погода будет достаточно комфортной для прогулок. В среду, 9 октября, в северных районах ожидается небольшой дождь. Температура ночью +5…+10 градусов, по северу до 0, днем +15…+20 градусов, местами до +8.