Генетический алкоголизм — правда или миф? Разбираемся с омским врачом

Официальная история острова Пасхи гласит, что он был заселен полинезийцами в середине первого тысячелетия нашей эры. Вначале остров процветал, и его население увеличилось до 15 тысяч человек, что оказалось слишком много для его площади (всего 163 кв. км). В 16-17 веке все леса острова были вырублены островитянами и случился «экоцид». В результате истощения природных ресурсов население острова резко сократилось, и к моменту появления европейцев (1722 год) не превышало 3 тысяч человек.