Омичам расскажут о влиянии генетики на зубы и пищеварение

Posted 22 сентября, 16:20
Published 22 сентября, 16:20
Modified 22 сентября, 16:22
Updated 22 сентября, 16:22
В Омске пройдет серия мероприятий в рамках проекта «Геномная одиссея», поддержанного Минобрнауки России. В них примут участие преподаватели ОмГМУ, обсудив значимость генетической грамотности для здоровья людей.
Первое такое событие устроят для омичей уже в понедельник, 23 сентября. Встреча пройдет в главном корпусе медицинского университета на Ленина, 12. В качестве спикера пригласили заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, председателя секции «приверженность лечению» РНМОТ, руководителя Международной научной коллаборации изучения приверженности (ICAT), доктора медицинских наук, доцента Николая Николаева. Он ответит на вопросы по теме «Генетика и приверженность».
«Приверженность лечению является популярным, но очень мало изученным фактором, влияющим на здоровье. Индивидуальные генетические особенности организма человека обеспечивающие, например, повышенную устойчивость или напротив, формирование ускоренной зависимости к употреблению алкоголя, требуют индивидуализации подхода к таким пациентам, что подчеркивает важность учета приверженности при этих и подобных генетически-связанных состояниях», — говорится на сайте ОмГМУ.
Добавим, что следующие мероприятия запланированы на конец октября. Омичам также расскажут о генетике и питании, какую роль играет генетика в развитии рака желудка и как она влияет на стоматологическое здоровье.