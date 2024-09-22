Омичам расскажут о влиянии генетики на зубы и пищеварение

Первое такое событие устроят для омичей уже в понедельник, 23 сентября. Встреча пройдет в главном корпусе медицинского университета на Ленина, 12. В качестве спикера пригласили заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, председателя секции «приверженность лечению» РНМОТ, руководителя Международной научной коллаборации изучения приверженности (ICAT), доктора медицинских наук, доцента Николая Николаева. Он ответит на вопросы по теме «Генетика и приверженность».