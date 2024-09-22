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Posted 22 сентября, 16:20

Published 22 сентября, 16:20

Modified 22 сентября, 16:22

Updated 22 сентября, 16:22

Омичам расскажут о влиянии генетики на зубы и пищеварение

Омичам расскажут о влиянии генетики на зубы и пищеварение

22 сентября 2024, 16:20
Фото: Изображение Midjourney
В рамках научно-просветительского проекта преподаватели ОмГМУ обсудят роль генетики в жизни человека.

В Омске пройдет серия мероприятий в рамках проекта «Геномная одиссея», поддержанного Минобрнауки России. В них примут участие преподаватели ОмГМУ, обсудив значимость генетической грамотности для здоровья людей.

Первое такое событие устроят для омичей уже в понедельник, 23 сентября. Встреча пройдет в главном корпусе медицинского университета на Ленина, 12. В качестве спикера пригласили заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, председателя секции «приверженность лечению» РНМОТ, руководителя Международной научной коллаборации изучения приверженности (ICAT), доктора медицинских наук, доцента Николая Николаева. Он ответит на вопросы по теме «Генетика и приверженность».

«Приверженность лечению является популярным, но очень мало изученным фактором, влияющим на здоровье. Индивидуальные генетические особенности организма человека обеспечивающие, например, повышенную устойчивость или напротив, формирование ускоренной зависимости к употреблению алкоголя, требуют индивидуализации подхода к таким пациентам, что подчеркивает важность учета приверженности при этих и подобных генетически-связанных состояниях», — говорится на сайте ОмГМУ.

Добавим, что следующие мероприятия запланированы на конец октября. Омичам также расскажут о генетике и питании, какую роль играет генетика в развитии рака желудка и как она влияет на стоматологическое здоровье.

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