Доктор Мясников: Неправильное питание намного опаснее сигарет и алкоголя

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Эта добавка запрещена в России, но, как выяснилось, она все же встречается в некоторых продуктах. Недавно трансглютаминазу обнаружили в твороге, продающемся на Даниловском рынке в Москве.
Проверки направлены на выявление нарушений и пресечение незаконного использования этой добавки в пищевой промышленности.
«Очень хорошо, что наконец стали проверять и контролировать пищевую промышленность более плотно. Потому что у нас многие беды для здоровья идут как раз от пищевой промышленности. Причем это не только у нас в стране, но и по всему миру, наравне с табаком и алкоголем одинаково», — пояснил Общественной службе новостей врач-терапевт, кардиолог, телеведущий Александр Мясников.
Эксперт уточнил, что в данном вопросе даже можно поспорить, какой продукт наносит наибольший вред.
«Понятно, что для производителей пищевой промышленности надо сделать подешевле, чтобы было вкуснее. А вкус дает жир, соль и сахар. Соответственно, трансжиры резко удешевляют любую продукцию, они у нас разрешены. У нас повысился скрытый сахар, соль, ну и, конечно, мясной клей», — уточнил он.
Доктор Мясников напомнил, что сосиски, сардельки и колбаса с 2015 года официально внесены в список канцерогенов.
«Как часто их нужно есть? Лучше никогда. Я и сам люблю колбасу, но пытаюсь себя ограничивать. Купите кусок мяса, отварите его и сделайте ростбиф. Если есть колбасу раз в месяц, ничего не изменится, но употреблять ее ежедневно просто недопустимо», — указал он.
Специалист уточнил, что какими бы дорогими ни были сосиски и как бы их производители ни уверяли, что в них нет мясного клея,
«поверьте: там найдется много чего другого — сахара, трансжиров, сои, генно-модифицированных продуктов и так далее. Нужно думать об этом, ведь нас убивает именно образ питания. Он ведет нас к онкологии, ожирению, диабету, и с этим надо что-то делать. Это наиболее страшный риск для здоровья, чем алкоголь и курение», — заключил врач.