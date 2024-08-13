gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Доктор Мясников: Неправильное питание намного опаснее сигарет и алкоголя

Доктор Мясников: Неправильное питание намного опаснее сигарет и алкоголя

13 августа 2024, 13:57
Фото: 1MI
В России начались проверки производителей колбасных изделий, а также мясной и молочной продукции на использование трансглютаминазы, известной как «мясной клей».

Эта добавка запрещена в России, но, как выяснилось, она все же встречается в некоторых продуктах. Недавно трансглютаминазу обнаружили в твороге, продающемся на Даниловском рынке в Москве.

Проверки направлены на выявление нарушений и пресечение незаконного использования этой добавки в пищевой промышленности.

«Очень хорошо, что наконец стали проверять и контролировать пищевую промышленность более плотно. Потому что у нас многие беды для здоровья идут как раз от пищевой промышленности. Причем это не только у нас в стране, но и по всему миру, наравне с табаком и алкоголем одинаково», — пояснил Общественной службе новостей врач-терапевт, кардиолог, телеведущий Александр Мясников.

Эксперт уточнил, что в данном вопросе даже можно поспорить, какой продукт наносит наибольший вред.

«Понятно, что для производителей пищевой промышленности надо сделать подешевле, чтобы было вкуснее. А вкус дает жир, соль и сахар. Соответственно, трансжиры резко удешевляют любую продукцию, они у нас разрешены. У нас повысился скрытый сахар, соль, ну и, конечно, мясной клей», — уточнил он.

Доктор Мясников напомнил, что сосиски, сардельки и колбаса с 2015 года официально внесены в список канцерогенов.

«Как часто их нужно есть? Лучше никогда. Я и сам люблю колбасу, но пытаюсь себя ограничивать. Купите кусок мяса, отварите его и сделайте ростбиф. Если есть колбасу раз в месяц, ничего не изменится, но употреблять ее ежедневно просто недопустимо», — указал он.

Специалист уточнил, что какими бы дорогими ни были сосиски и как бы их производители ни уверяли, что в них нет мясного клея,

«поверьте: там найдется много чего другого — сахара, трансжиров, сои, генно-модифицированных продуктов и так далее. Нужно думать об этом, ведь нас убивает именно образ питания. Он ведет нас к онкологии, ожирению, диабету, и с этим надо что-то делать. Это наиболее страшный риск для здоровья, чем алкоголь и курение», — заключил врач.
Подпишитесь
«Нет времени ждать»: в Омске собрались «передвинуть» 200 деревьев ради стройки
Сегодня, 06:20
Бесплатная земля? Омичи готовят обращение в Следком из-за долгов фермера Руля
Сегодня, 03:15
В Омске утвердили порядок выбора нового регоператора при прекращении работы «Магнита»
Сегодня, 11:56
Откроют гостиницу или супермаркет. В центре Омска закрывают популярный фитнес-клуб
Сегодня, 04:29
В антициклональном поле. На Омск снова обрушатся дожди разной интенсивности
Сегодня, 07:52
Метеозависимые в опасности. Омичей настигла новая неприятность
Сегодня, 12:17