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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Ученые КНР нашли ген, который тормозит старение

Ученые КНР нашли ген, который тормозит старение

11 июня 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Исследуя ДНК плодовых мушек, биологи из Китая сделали открытие: в организме насекомых есть ген, тормозящий процессы старения.

Как сообщает newia, исследователи также выяснили, что аналогичный ген имеется и в организме человека, он называется DIMT1.

В результате дальнейших опытов китайские ученые поняли, каким образом работает этот ген. Подвергая клетки искусственному старению, исследователи обнаружили: активация гена может замедлять процессы износа в клетках.

Прошедшие через модификацию этим геном клетки росли, как все остальные, но, попав под воздействие рентгеновских лучей, демонстрировали старение на 65% меньше, чем клетки, которые не были модифицированы.

А лабораторные мыши, клетки которых были модифицированы при помощи DIMT1, и вовсе прожили на 109% больше времени, чем другие грызуны: их процессы старения повернулись вспять.

Ученые уверены: эта находка положит начало новым масштабным открытиям в сфере лечения болезней посредством генной терапии, а успех научных изысканий мотивирует работу в направлении поиска способов активировать этот ген у человека.

#Общество
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