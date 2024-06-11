Ученые КНР нашли ген, который тормозит старение

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:40
Как сообщает newia, исследователи также выяснили, что аналогичный ген имеется и в организме человека, он называется DIMT1.
В результате дальнейших опытов китайские ученые поняли, каким образом работает этот ген. Подвергая клетки искусственному старению, исследователи обнаружили: активация гена может замедлять процессы износа в клетках.
Прошедшие через модификацию этим геном клетки росли, как все остальные, но, попав под воздействие рентгеновских лучей, демонстрировали старение на 65% меньше, чем клетки, которые не были модифицированы.
А лабораторные мыши, клетки которых были модифицированы при помощи DIMT1, и вовсе прожили на 109% больше времени, чем другие грызуны: их процессы старения повернулись вспять.
Ученые уверены: эта находка положит начало новым масштабным открытиям в сфере лечения болезней посредством генной терапии, а успех научных изысканий мотивирует работу в направлении поиска способов активировать этот ген у человека.