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2024
Опасные укусы: в Омской области зафиксировали 13 случаев клещевого энцефалита
29 октября, 08:23
Поезд Деда Мороза, масштабный карантин и худшие больницы города. Омск сегодня
22 октября, 14:18
В Омской области выявили два случая опасной инфекции
О заболеваемости туляремией в регионе рассказали специалисты Роспотребнадзора.
22 октября, 14:06
Берегите детей! 15 омских школ полностью закрыли на карантин
21 октября, 10:14
Отсутствие горячей воды, магнитные бури и дикие волки. Омск сегодня
12 октября, 14:00
Генетический алкоголизм — правда или миф? Разбираемся с омским врачом
1 октября, 08:08
Больше 400 заболевших за неделю: осенью в Омске фиксируют новый всплеск COVID-19
24 сентября, 10:25
Возвращение Рида Буше, карантин из-за ОРВИ и скорое включение отопления. Омск сегодня
14 сентября, 14:08
Ученые предложили определять болезни по цвету языка: как это работает
Многие болезни с помощью нового метода компьютерной диагностики можно определять с точностью 98%.
15 августа, 12:33
Нашествие крылатых. В квартиры омичей проникли летучие мыши
12 августа, 08:42
В воздухе Омска в 3,6 раза повысилась концентрация твердых микрочастиц
9 марта, 09:38
Ситуация улучшается. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ
21 февраля, 12:47
Редкая мутация. В Омской области в прошлом году родился ребенок с неизвестным полом
5 февраля, 06:36
2023
Возвращается каждые 3-5 лет. В Омской области зафиксировали вспышку опасной инфекции
21 декабря 2023, 11:12
Гриппа пока нет. В Роспотребнадзоре рассказали, как изменилось здоровье омичей осенью
Лабораторные исследования показали, что заболеваемость жителей региона обусловлена циркуляцией вирусов, не связанных с гриппом.
5 сентября 2023, 12:27
Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области
30 мая 2023, 06:15

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