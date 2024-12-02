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Иммунитет

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На пороге эпидемии? В России зафиксировали вспышку микоплазменной пневмонии
2 декабря, 09:15
Генетический алкоголизм — правда или миф? Разбираемся с омским врачом
1 октября, 08:08
Снова изоляция. Из-за волны заболеваемости в Омске детские сады закрывают на карантин
10 сентября, 10:55
Сезон простуд. Две волны гриппа начнут «косить» омичей этой зимой
7 сентября, 06:33
Скачок заболеваемости. За неделю вдвое больше омичей заразились коронавирусом
20 августа, 05:46
Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области
16 августа, 05:54
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
9 апреля, 06:21
2023
Изучат эффективность вакцин. Врачи проверят иммунитет омичей на стойкость к инфекциям
18 марта 2023, 11:21
2022
Коллективный иммунитет против коронавируса в России упал до 10%
Россияне не слишком активно идут на ревакцинацию.
30 июля 2022, 08:51

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