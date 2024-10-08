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Алкоголизм

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2024
«Не прошло и 100 лет». Известный боец ММА Шлеменко снова высказался об абортах
8 октября, 07:53
Генетический алкоголизм — правда или миф? Разбираемся с омским врачом
1 октября, 08:08
Врачи рассказали омичам, что будет с организмом при ежедневном употреблении водки
Эксперты сошлись во мнении, что смертельная доза водки для каждого человека будет индивидуальной.
4 июля, 06:49
«Безопасной дозы нет». С начала года омичи стали употреблять меньше алкоголя
13 июня, 04:56
2023
Замороженные яблоки, культ трезвости и глобальное потепление. Омск сегодня
19 декабря 2023, 14:58
Фельдшеру из Омска дали 2 года условно за продажу сильнодействующих лекарств
Медицинский работник продавал людям с алкогольной зависимостью препараты для снятия похмелья.
3 мая 2023, 06:06

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