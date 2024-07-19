Биологи создали нанотела, способные победить ВИЧ

В ходе эксперимента исследователи ввели животным особый белок. В результате они получили так называемые нанотела, способные атаковать уязвимые участки вируса. Команда доработала получившиеся антитела и попробовала направить их против вирусов иммунодефицита. Результат оказался более чем положительным: антитела нейтрализовали 96% различных штаммов ВИЧ-1. Еще немного поработав, ученые получили новое антитело с нейтрализующими способностями, близкими к 100%.