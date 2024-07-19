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Биологи создали нанотела, способные победить ВИЧ

Биологи создали нанотела, способные победить ВИЧ

19 июля 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney
Ученые создали новую терапию, основанную на использовании антител из генов лам, которая может уничтожать штаммы ВИЧ-1.

Как передает newkhakasiya.online, речь идет о гибких Y-образных антителах с тяжелой пептидной цепочкой, способной разрушать конкретные вирусы. Ее источник — гены антител из ДНК ламы. Ученые уже давно используют генетику верблюжьих в борьбе с чужеродными объектами в организме.

В ходе эксперимента исследователи ввели животным особый белок. В результате они получили так называемые нанотела, способные атаковать уязвимые участки вируса. Команда доработала получившиеся антитела и попробовала направить их против вирусов иммунодефицита. Результат оказался более чем положительным: антитела нейтрализовали 96% различных штаммов ВИЧ-1. Еще немного поработав, ученые получили новое антитело с нейтрализующими способностями, близкими к 100%.

Эта работа открывает большие перспективы и для терапии ВИЧ нанотелами, и для исследований антител.

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