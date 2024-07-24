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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Исследование: Ученые нашли способ борьбы с генетическим заболеванием крови

24 июля 2024, 05:16
Экспериментальный препарат может помочь в борьбе с опасным заболеванием, которое ежегодно уносит жизни почти 375 тысяч человек по всему миру. Это генетическое заболевание крови характеризуется слабым иммунитетом, задержками в развитии и болезненными отеками конечностей.

Для лечения серповидноклеточной анемии обычно применяется генная терапия, но она дорогостоящая и требует проведения химиотерапии. Благодаря исследованиям ученых сможет вылечиться множество людей, при этом не потребуется больших финансовых затрат, пишет sibdepo.ru.

Ученые искали подходящий препарат путем изучения веществ, способных связываться с белком цереблон. Этот процесс помогает организму производить гемоглобин, что уменьшает разрушительное воздействие заболевания на организм. Они анализировали более 2800 белковых молекул и создали соединение dWIZ-2, которое способно увеличить выработку фетального гемоглобина в кровеносных клетках с 17% до 45%.

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