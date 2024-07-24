Исследование: Ученые нашли способ борьбы с генетическим заболеванием крови

Экспериментальный препарат может помочь в борьбе с опасным заболеванием, которое ежегодно уносит жизни почти 375 тысяч человек по всему миру. Это генетическое заболевание крови характеризуется слабым иммунитетом, задержками в развитии и болезненными отеками конечностей.