Исследование: Ученые нашли способ борьбы с генетическим заболеванием крови

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Для лечения серповидноклеточной анемии обычно применяется генная терапия, но она дорогостоящая и требует проведения химиотерапии. Благодаря исследованиям ученых сможет вылечиться множество людей, при этом не потребуется больших финансовых затрат, пишет sibdepo.ru.
Ученые искали подходящий препарат путем изучения веществ, способных связываться с белком цереблон. Этот процесс помогает организму производить гемоглобин, что уменьшает разрушительное воздействие заболевания на организм. Они анализировали более 2800 белковых молекул и создали соединение dWIZ-2, которое способно увеличить выработку фетального гемоглобина в кровеносных клетках с 17% до 45%.