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Published Сегодня, 05:28

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«Все делали по правилам». В «ТГК-11» прокомментировали скандал с подтоплением дач

17 августа 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney
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В «ТГК-11» прокомментировали скандал с подтоплением дач

В «ТГК-11» прокомментировали подтопление ряда омских СНТ. Ранее прокуратура внесла компании представление, так как посчитала ее виновной в ситуации.

В АО «ТГК-11» прокомментировали скандал вокруг затопленных дач. Напомним, что на протяжении нескольких дней на участках в садовых товариществах микрорайона Осташково стоит вода. По предварительной информации, причина этому — неисправно работающий золоотвал ТЭЦ-5.

Вчера прокуратура обязала «ТГК-11» откачать жидкость с территорий до 20 августа, а также внесла представление компании и планирует привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Однако в «ТГК-11» обвинения опровергли. В компании уверены, что проблемный золоотвал строился в соответствии с правилами и требованиями природоохранного и земельного законодательства.

«Все разрешительные документы, выданные АО „ТГК-11“ уполномоченными органами, являются действующими. Соответствие построенного объекта проектной документации подтверждено Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Эксплуатация золоотвала ведется в соответствии с разработанным регламентом», — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, «ТГК-11» уверят, что не имеет предписаний надзорных органов и готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.

Работали с нарушениями. «ТГК-11» уличили в халатности после подтопления омских СНТ
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#ТЭЦ#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#АО «ТГК-11»#ТЭЦ-5
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