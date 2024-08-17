«Все делали по правилам». В «ТГК-11» прокомментировали скандал с подтоплением дач

В АО «ТГК-11» прокомментировали скандал вокруг затопленных дач. Напомним, что на протяжении нескольких дней на участках в садовых товариществах микрорайона Осташково стоит вода. По предварительной информации, причина этому — неисправно работающий золоотвал ТЭЦ-5.