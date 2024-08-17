«Все делали по правилам». В «ТГК-11» прокомментировали скандал с подтоплением дач

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В АО «ТГК-11» прокомментировали скандал вокруг затопленных дач. Напомним, что на протяжении нескольких дней на участках в садовых товариществах микрорайона Осташково стоит вода. По предварительной информации, причина этому — неисправно работающий золоотвал ТЭЦ-5.
Вчера прокуратура обязала «ТГК-11» откачать жидкость с территорий до 20 августа, а также внесла представление компании и планирует привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Однако в «ТГК-11» обвинения опровергли. В компании уверены, что проблемный золоотвал строился в соответствии с правилами и требованиями природоохранного и земельного законодательства.
«Все разрешительные документы, выданные АО „ТГК-11“ уполномоченными органами, являются действующими. Соответствие построенного объекта проектной документации подтверждено Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Эксплуатация золоотвала ведется в соответствии с разработанным регламентом», — сообщили в пресс-службе компании.
Кроме того, «ТГК-11» уверят, что не имеет предписаний надзорных органов и готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.