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Золоотвал

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Октябрь
Повышение ставок. Как наращивание золоотвала скажется на жителях омского пригорода
7 октября, 09:50
В Омске может появиться второй ярус золоотвала ТЭЦ-5
5 октября, 12:00
Сентябрь
«Хроники Атлантиды»: как омские СНТ уходили под воду из-за золоотвала ТЭЦ-5
20 сентября, 08:50
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
10 сентября, 02:06
Август
Из глубин. Природоохранный прокурор назвал еще одну причину затопления дач омичей
21 августа, 08:57

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