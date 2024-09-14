«Ситуация вызывает опасения»: Сергей Шелест о подготовке ТЭЦ-5 к отопительному сезону

Posted 14 сентября, 04:00
Published 14 сентября, 04:00
Modified 14 сентября, 04:00
Updated 14 сентября, 04:00
На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки — обсуждение готовности города к приближающемуся отопительному сезону. В распоряжении Города55 есть информационное письмо депутатам, подписанное мэром Омска Сергеем Шелестом.
Мы уже писали о том, что омские школы, детсады и больницы начнут подключать к теплу на следующей неделе. В своем телеграм-канале Сергей Шелест рассказал, что подготовка к сезону почти закончилась, но в письме к депутатам он констатирует, что существует ряд серьезных проблем. Связаны они, в частности, с «ТГК-11» и принадлежащими ей ТЭЦ, из-за которых в декабре 2023 года существенная часть омичей осталась без тепла в морозную погоду.
Автор письма отмечает, что «ТГК-11» не провела в полном объеме работу по замечаниям, сделанным Ростехнадзором.
«Сложившаяся ситуация вызывает опасения в части реализации мероприятий по подготовке ТЭЦ-5 к предстоящему отопительному периоду и обеспечению надежного теплоснабжения потребителей в течение отопительного периода 2024–2025 годов», — говорится в письме.
В связи с этим мэрия Омска направила в областную прокуратуру письмо о принятии мер прокурорского реагирования по отношению к «ТГК-11».
Кроме того, чиновники признают существование еще одной серьезной проблемы — высокого уровня износа теплосетей. У городских властей из-за дефицита бюджета нет денег на масштабный капремонт, и остается надеяться только на помощь вышестоящих бюджетов, которая пока не поступает. Губернатору Омской области и главе регионального минэнерго были направлены соответствующие обращения, но желаемого эффекта это не возымело.
«До настоящего времени ответы в Администрацию города Омска не поступали», — уточняется в письме.
Мэр предложил пригласить на заседание комитета представителей «ТГК-11» и «Омск-РТС», чтобы можно было задать им вопросы.
Напомним: всего 3 недели назад стало известно об очередных нарушениях на ТЭЦ-5. Прокуратура выявила недостаточную работу электрофильтров на этом предприятии.