«Ситуация вызывает опасения»: Сергей Шелест о подготовке ТЭЦ-5 к отопительному сезону

Мы уже писали о том, что омские школы, детсады и больницы начнут подключать к теплу на следующей неделе. В своем телеграм-канале Сергей Шелест рассказал, что подготовка к сезону почти закончилась, но в письме к депутатам он констатирует, что существует ряд серьезных проблем. Связаны они, в частности, с «ТГК-11» и принадлежащими ей ТЭЦ, из-за которых в декабре 2023 года существенная часть омичей осталась без тепла в морозную погоду.