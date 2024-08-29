Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением

После инцидента на помощь пришли специалисты ТЭЦ-5, которые с помощью специализированной техники начали отводить воду обратно в золоотвал. Заместитель министра природных ресурсов Сергей Палагуты уточнил, что компания ТГК-11 получила разрешение на сброс откачанной воды в реку Омь. Однако по действующим трубопроводам можно откачать лишь 726 тысяч кубометров в год, тогда как дачники оценили объем скопившейся воды в районе Осташково примерно в два миллиона кубометров. Город55 писал, что в местности дачникам приходится ходить в резиновых сапогах, иначе там не пройти. Особенно тяжело придется в период заморозок, ведь дело движется к осени.