Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Омичи, владеющие дачами на СНТ «Осташково», продолжают жаловаться на постоянные подтопления. На выходных сотрудники МЧС попытались откачать воду с затопленных дачных участков в Омске, однако эта операция закончилась неожиданными последствиями. Вместо спасения, дачники столкнулись с новыми проблемами: сбрасывая воду не в реку Омь, а в другое место, спасатели едва не затопили садоводство «Радист-1», сообщает ТОП-24.
После инцидента на помощь пришли специалисты ТЭЦ-5, которые с помощью специализированной техники начали отводить воду обратно в золоотвал. Заместитель министра природных ресурсов Сергей Палагуты уточнил, что компания ТГК-11 получила разрешение на сброс откачанной воды в реку Омь. Однако по действующим трубопроводам можно откачать лишь 726 тысяч кубометров в год, тогда как дачники оценили объем скопившейся воды в районе Осташково примерно в два миллиона кубометров. Город55 писал, что в местности дачникам приходится ходить в резиновых сапогах, иначе там не пройти. Особенно тяжело придется в период заморозок, ведь дело движется к осени.
Городским и районным властям необходимо создать эффективную систему водоотведения, учитывающую уклоны и особенности местности. Проблема затопления дач существует уже год, и садоводы связывают её с золоотвалом ТЭЦ-5. Однако представители компании не согласны с этим мнением, утверждая, что сооружение соответствует всем нормативам
Ранее Город55 писал о представлении, которое вынесли Олегу Хилько, директору ТГК-11, в чьем ведении и находится ТЭЦ-5. В документе указано, что сооружение строили с явными нарушениями. Проблему с затоплением участков предприятию необходимо было решить до 20 августа, что сделать явно не удалось.