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Published Сегодня, 03:18

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Updated Сегодня, 03:20

Спасение омских дач в Октябрьском округе обернулось новым наводнением

Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением

29 августа 2024, 03:18
Фото: 1MI

Спасение омских дач в Октябрьском округе обернулось новым наводнением

Теперь необходимо разработать систему водоотведения, учитывая уклоны и холмистую местность. Садоводы винят в проблеме с наводнениями ТЭЦ-5 и их золотоотвал.

Омичи, владеющие дачами на СНТ «Осташково», продолжают жаловаться на постоянные подтопления. На выходных сотрудники МЧС попытались откачать воду с затопленных дачных участков в Омске, однако эта операция закончилась неожиданными последствиями. Вместо спасения, дачники столкнулись с новыми проблемами: сбрасывая воду не в реку Омь, а в другое место, спасатели едва не затопили садоводство «Радист-1», сообщает ТОП-24.

После инцидента на помощь пришли специалисты ТЭЦ-5, которые с помощью специализированной техники начали отводить воду обратно в золоотвал. Заместитель министра природных ресурсов Сергей Палагуты уточнил, что компания ТГК-11 получила разрешение на сброс откачанной воды в реку Омь. Однако по действующим трубопроводам можно откачать лишь 726 тысяч кубометров в год, тогда как дачники оценили объем скопившейся воды в районе Осташково примерно в два миллиона кубометров. Город55 писал, что в местности дачникам приходится ходить в резиновых сапогах, иначе там не пройти. Особенно тяжело придется в период заморозок, ведь дело движется к осени.

Городским и районным властям необходимо создать эффективную систему водоотведения, учитывающую уклоны и особенности местности. Проблема затопления дач существует уже год, и садоводы связывают её с золоотвалом ТЭЦ-5. Однако представители компании не согласны с этим мнением, утверждая, что сооружение соответствует всем нормативам

Ранее Город55 писал о представлении, которое вынесли Олегу Хилько, директору ТГК-11, в чьем ведении и находится ТЭЦ-5. В документе указано, что сооружение строили с явными нарушениями. Проблему с затоплением участков предприятию необходимо было решить до 20 августа, что сделать явно не удалось.

Нет разрешения. В «ТГК-11» сообщили, что не смогут откачать воду с затопленных дач
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#Дача#Новости#Наводнение#Снт#МЧС России#Дачи
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