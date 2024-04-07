«Громкие» приговоры, контракты «Авангарда» и борьба с паводком. Главные темы недели

Кроме того, на этой неделе огласили приговор и по очень резонансной статье: к 12 годам строгого режима и еще году ограничения свободы за государственную измену приговорили одного из жителей Омска. Мужчина собирался обменять важные сведения на жизнь в Германии — сотрудники ФСБ, задержавшие его в июне 2023 года, обнаружили у него накопитель с информацией об одной из омских воинских частей, а сам осужденный — экс-сотрудник одного из военно-промышленных предприятий.