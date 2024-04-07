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Published Вчера, 10:45

Modified Вчера, 10:46

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«Громкие» приговоры, контракты «Авангарда» и борьба с паводком. Главные темы недели

7 апреля 2024, 10:45
Фото: 1MI
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Первая неделя апреля почти ушла в историю — самое время оглянуться назад и вспомнить, какие темы взволновали омичей сильнее всего. И все они — в дайджесте Города55.

Тема №1. Череда «громких» приговоров.

Минувшая неделя подвела итоги многих судебных дел: Фемида определилась со своим решением в отношении многих людей.

Например, в минувший вторник огласили приговор Василию Дякуну — мужчина был фигурантом в деле незаконного обналичивания денег одной омской компанией, но в 2014 году ему удалось скрыться от преследования на Северном Кипре. Позже Василий вернулся в Омск и был задержан: в конце 2023 года начался судебный процесс. Мужчину признали виновным, но в связи с 70-летием победы в ВОВ его амнистировали, сняв судимость и освободив от наказания.

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11 лет особого режима получил житель Тары: мужчина, на почве ревности, зарубил своего знакомого, застав его за распитием горячительного со своей сожительницей. К несчастью, под рукой обвиняемого оказался топор — погибший скончался от множества ударов инструментом по голове.

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Кроме того, на этой неделе огласили приговор и по очень резонансной статье: к 12 годам строгого режима и еще году ограничения свободы за государственную измену приговорили одного из жителей Омска. Мужчина собирался обменять важные сведения на жизнь в Германии — сотрудники ФСБ, задержавшие его в июне 2023 года, обнаружили у него накопитель с информацией об одной из омских воинских частей, а сам осужденный — экс-сотрудник одного из военно-промышленных предприятий.

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И еще 3 года колонии общего режима «назначили» директору ООО «Спецпром» — больше трех лет руководитель фирмы заключал фиктивные договоры займа, по которым у предприятия появилась искусственная задолженность в 51 млн рублей. После чего он взыскал у своей же фирмы 6 миллионов рублей — которые, как позже стало известно, сам и похитил.

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Тема №2. Паводок в Омской области.

Первые известия о выходе стихии из-под контроля появились 2 апреля — фельдшерско-акушерские пункты в Магистральном и Троицком сельских поселениях оказались отрезаны от жителей: буквально — ни проехать, ни пройти. Ситуация привлекла внимание Прокуратуры Омского района.

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Вода «заявила о себе», после чего и пошла в наступление: талые воды пришли в село Сибирское (Русско-Полянский район). Как оказалось, причина внезапного наступления стихии кроется в оттоке воды с полей рядом с селом — от последствий таяния снежной массы пострадали несколько домов и дорог. И это было только начало.

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Позже ситуация стала критической: в Русско-Полянском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а дома уже наполовину погрузились в прибывшую воду. К зоне бедствия были стянуты специалисты МЧС и министерства региональной безопасности. Позже стихия «постучалась» и в дома жителей села Цветочное:

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На своем пике стихии удалось захватить 69 домов свыше 150 земельных участков — напор воды удалось остановить откачиванием вод и обустройством сточных желобов. Местных жителей, чьи дома пострадали, перевели в пункт временного размещения в школе — позже они смогут получить компенсацию.

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По последним данным, опубликованным главой региона, стихия немного ослабла, но все еще представляет угрозу — отводить воду от домов удается не слишком быстро. В частности, вода уже отступила от 8 домов и 104-х участков.

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Тема №3. Перестановки в «Авангарде».

Несмотря на закрытие сезона, работа клуба продолжается: кадровая работа в самом разгаре. Например, на этой неделе руководство «ястребов» утвердило нового главного тренера — им стал Сергей Звягин (до этого он временно исполнял обязанности главного тренера). Контракт подписан на два года — сезон 2025/26 пройдет у «Авангарда» под его руководством.

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Однако, новые назначения — всегда чья-то отставка. 2 апреля бывший главный тренер «ястребов», Михаил Кравец, прокомментировал свою отставку: для него она была ничем иным, как «ножом в спину» — несмотря на долгую совместную историю с командой, главного «виновника» в поражении со счетом 0:7 все же назначили. Как отметил сам Михаил, для него это было нелогично, неприятно и непонятно — все его усилия буквально обесценили.

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Вместе с тем появилась и информация о новых игроках: свою карьеру в «Авангарде» может продолжить Филлип Майе — но это пока не точно. Автором «инсайда» стал автор Telegram-канала Timeout, Иван Невский. И, по его сведениям, клуб заинтересован в подписании договора с хоккеистом — его планируют поставить в тройку к Ткачеву и Буше.

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Кроме того, остаются в команде и старые «кадры»: защитник Артем Чмыхов остается в «ястребах» еще на два года, так что славная история из 57 матчей еще продолжится. Кстати, за минувший сезон Артем добился показателя полезности +2, а его зарплата составила 10 млн рублей — и это без бонусов.

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А вот Глеб Трикозов покидает команду — контракт с 19-летним нападающим расторгли. Однако права на хоккеиста остаются у клуба. Кроме того, в 2022 году парня задрафтовали в НХЛ — его выбрал клуб «Каролина Харрикейнз» — там за ним числится номер 60. Кстати, в «Каролину» его приняли в это воскресенье — договор уже подписан.

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#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Паводок#МЧС#Режим ЧС#Русско-Полянский район#Глеб Трикозов#Артем Чмыхов#Илья Скобин
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