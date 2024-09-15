Провал «Авангарда», дополнительные автобусы и массовое ДТП. Омск в воскресенье

К сожалению, сегодня случился и другой «громкий» инфоповод: в ДТП, спровоцированном внедорожником на улице 70 лет Октября пострадало 11 человек. Все они — пассажиры микроавтобуса, попавшего в аварию. Однако в этом числе есть и совсем маленькие омичи: медицинская помощь потребовалась и 6 летней девочке, находившейся в салоне маршрутного автобуса: