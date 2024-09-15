Провал «Авангарда», дополнительные автобусы и массовое ДТП. Омск в воскресенье

Posted 15 сентября, 13:58
Published 15 сентября, 13:58
Modified 15 сентября, 14:00
Updated 15 сентября, 14:00
Встреча омичей с «Сибирью» завершилась провалом со счетом 1:4: большую часть шайб «ястребы» получили в своем ворота в первом периоде. Во втором отрезке «Авангард» постарался спасти ход игры, но увы, успех ограничился лишь одной успешной атакой, поразившей ворота соперника. Автором броска, «размочившего» счет, стал Семен Чистяков.
Скорое улучшение транспортной обстановки на Левобережье сегодня анонсировал мэр Омска, Сергей Шелест. По плану городской администрации, вспомогательные автобусы будут курсировать утром и вечером на участке от «Главпочтамта» до «ЖК „Кристалл“». Нововведение можно будет опробовать уже завтра:
К сожалению, сегодня случился и другой «громкий» инфоповод: в ДТП, спровоцированном внедорожником на улице 70 лет Октября пострадало 11 человек. Все они — пассажиры микроавтобуса, попавшего в аварию. Однако в этом числе есть и совсем маленькие омичи: медицинская помощь потребовалась и 6 летней девочке, находившейся в салоне маршрутного автобуса: