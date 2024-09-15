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Posted 15 сентября, 13:58

Published 15 сентября, 13:58

Modified 15 сентября, 14:00

Updated 15 сентября, 14:00

Провал «Авангарда», дополнительные автобусы и массовое ДТП. Омск в воскресенье

Провал «Авангарда», дополнительные автобусы и массовое ДТП. Омск в воскресенье

15 сентября 2024, 13:58
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Авангард» потерпел поражение в сибирском дерби.

Встреча омичей с «Сибирью» завершилась провалом со счетом 1:4: большую часть шайб «ястребы» получили в своем ворота в первом периоде. Во втором отрезке «Авангард» постарался спасти ход игры, но увы, успех ограничился лишь одной успешной атакой, поразившей ворота соперника. Автором броска, «размочившего» счет, стал Семен Чистяков.

Провал в первом периоде. «Авангард» проиграл в сибирском дерби со счетом 1:4
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Новость №2. На маршрут №64 выпустят дополнительные автобусы.

Скорое улучшение транспортной обстановки на Левобережье сегодня анонсировал мэр Омска, Сергей Шелест. По плану городской администрации, вспомогательные автобусы будут курсировать утром и вечером на участке от «Главпочтамта» до «ЖК „Кристалл“». Нововведение можно будет опробовать уже завтра:

Еще доступнее. Омский маршрут №64 пополнят 3 дополнительных автобуса
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Новость №3. Массовое ДТП у «Континента».

К сожалению, сегодня случился и другой «громкий» инфоповод: в ДТП, спровоцированном внедорожником на улице 70 лет Октября пострадало 11 человек. Все они — пассажиры микроавтобуса, попавшего в аварию. Однако в этом числе есть и совсем маленькие омичи: медицинская помощь потребовалась и 6 летней девочке, находившейся в салоне маршрутного автобуса:

В массовом ДТП с участием «маршрутки» и двух «легковушек» пострадала 6-летняя омичка
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#Илья Скобин#Происшествия#Транспорт#ДТП#Хоккей#Авангард#Омск#Итоги дня#Сергей Шелест#Сибирь#Мэр Омска#Автобусы#Континент#Кристалл#70 лет Октября
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