В Омске из-за ремонта бульвара Архитекторов временно изменятся маршруты автобусов

Posted 13 сентября, 14:23
Published 13 сентября, 14:23
Modified 13 сентября, 14:26
Updated 13 сентября, 14:26
С 16 сентября на Левом берегу Омска перекроют проезд на участке бульвара Архитекторов: от перекрестка с улицей Крупской до дома №½ по бульвару Архитекторов. По этой причине пять автобусных маршрутов временно изменят схемы движения.
С понедельника автобусы по маршруту №28 будут ездить по улицам Крупской — 3-я Островская — 3-я Енисейская через остановку «Каржас», далее — по мосту им. 60-летия Победы, не проезжая улицы 70 лет Октября и Дмитриева.
Автобусы по маршруту №88 будут ездить по улицам 1-я Рыбачья — 3-я Островская — 3-я Енисейская — Конева через остановку «Строймаркет „Новосел“» — 70 лет Октября — дублер улицы Дмитриева — Крупской до конечной «По требованию».
Автобусы по маршруту №410 в обоих направлениях будут ездить по улицам 70 лет Октября — Степанца — Перелета, далее — по привычной схеме, не затрагивая улицы Крупской и Дмитриева.
Автобусы по маршруту №415 будут следовать в обоих направлениях по улицам 70 лет Октября — Степанца — Перелета — Шаронова — Крупской — Лукашевича, далее — по утвержденной схеме. Транспорт не будет останавливаться на ООТ «Левобережный рынок», «Автовокзал», «Бульвар Зеленый», «Заречная».
Автобусы по маршруту №424 будут следовать по кольцевой схеме: с моста им. 60-летия Победы поедут по улицам Конева — 70 лет Октября — Степанца — Перелета — Крупской — 3-я Островская — 3-я Енисейская, далее — на мост им. 60-летия Победы.