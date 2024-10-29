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Континент

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2024
Снегопад, дожди и гололед. Омск встал в 7-балльных пробках
29 октября, 03:24
На пустыре за омским «Континентом» хотят построить банный комплекс и торговый центр
21 октября, 05:59
Ветер и гололедица. В Омске образовались 8-балльные пробки из-за мокрого снега
11 октября, 03:25
Провал «Авангарда», дополнительные автобусы и массовое ДТП. Омск в воскресенье
15 сентября, 13:58
Компания депутата омского Заксобрания начала продажу участков в Черемушках
26 августа, 09:17
Омский «Континент» больше не принадлежит себе. Даже на полпроцента
80% компании напрямую владеет Валерий Кокорин.
12 июля, 06:16
Валерий Кокорин передал кусочек своего «Континента» новому владельцу
18 июня, 09:42
На время велозаезда. В субботу перекроют центр Омска и изменят маршрут автобуса № 73
6 июня, 08:23
2023
В Омске 8-летний мальчик сломал плечо на батутной горке
Несчастный случай произошел на площади у торгового комплекса «Континент».
25 мая 2023, 04:46

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