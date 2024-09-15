Еще доступнее. Омский маршрут №64 пополнят 3 дополнительных автобуса

Как отметил глава городской администрации, дополнительные автобусные рейсы будут обслуживать определенный сегмент маршрута — от остановки «Жилой комплекс „Кристалл“ и до „Главпочтамта“ во время пиковых значений пассажиропотока — утром и вечером. Сергей Шелест также подчеркнул, что введение дополнительных рейсов улучшит транспортное сообщение между центром города и районами Левобережья — последнее особенно актуально в условиях ремонтных работ на бульваре Архитекторов.