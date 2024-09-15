gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 09:16

Published 15 сентября, 09:16

Modified 15 сентября, 09:18

Updated 15 сентября, 09:18

иллюстрация

Еще доступнее. Омский маршрут №64 пополнят 3 дополнительных автобуса

15 сентября 2024, 09:16
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Администрация Омска выпустит на маршрут №64 дополнительные автобусы

Автобусы большой вместимости будут выходить на линию в самое сложное время: утренние и вечерние часы пик.

Как рассказал в своих социальных сетях мэр Омска, Сергей Шелест, с завтрашнего дня на маршрут №64 (следующий от ул. Дергачева до поселка Дальний), в рейсы будут выпускаться три вспомогательных автобуса, способных вместить большее количество пассажиров.

Как отметил глава городской администрации, дополнительные автобусные рейсы будут обслуживать определенный сегмент маршрута — от остановки «Жилой комплекс „Кристалл“ и до „Главпочтамта“ во время пиковых значений пассажиропотока — утром и вечером. Сергей Шелест также подчеркнул, что введение дополнительных рейсов улучшит транспортное сообщение между центром города и районами Левобережья — последнее особенно актуально в условиях ремонтных работ на бульваре Архитекторов.

Напомним, завтра, 16 сентября, также изменится и схема движения сразу пяти маршрутных автобусов: 28, 88, 410, 415 и 424 — преобразования также связаны с реконструкцией одной из основных транспортных артерий Левого берега.

В Омске из-за ремонта бульвара Архитекторов временно изменятся маршруты автобусов
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Пассажиры#Расписание#Новости#Сергей Шелест#Маршрут#Автобусы#Городская администрация
Подпишитесь
Популярное