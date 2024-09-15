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Posted 15 сентября, 06:13

Published 15 сентября, 06:13

Modified 15 сентября, 06:16

Updated 15 сентября, 06:16

Фото с места ДТП

ДТП с участием грузовика стало причиной гибели двух жителей Омской области

15 сентября 2024, 06:13
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
Фото с места ДТП

Двое жителей Омской области погибли в ДТП с участием самосвала

Водитель самосвала, выезжавший на трассу, не «пропустил» легковой автомобиль: водитель и один из пассажиров погибли до прибытия «скорой».

О происшествии сотрудникам ГАИ стало известно накануне: сообщение о столкновении самосвала КамАЗ и пикапа Toyota Hilux на трассе, связывающей райцентры Горьковского, Калачинского и Оконешниковского районов, поступило в дежурную часть в субботу, около 9 часов вечера.

Как удалось установить представителям Госавтоинспекции, причиной ДТП стало нарушение водителем грузовика правил дорожного движения: КамАЗ выехал на трассу с примыкающей проселочной дороги, не пропустив проезжающий мимо легковой автомобиль.

Оперативная съемка места происшествияОперативная съемка места происшествия
Оперативная съемка места происшествияОперативная съемка места происшествия
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области. Оперативная съемка места происшествия

Во время столкновения с многотонным грузовиком смог уцелеть только один пассажир «легковушки» — с места происшествия он был доставлен в медучреждение. Водитель и второй пассажир пикапа погибли до прибытия медиков.

Позже сотрудники ГАИ установили, что 68-летний водитель КамАЗа не имел права садиться за руль подобного типа транспорта — из-за несоответствия категории водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Водитель#Скорая помощь#Пассажиры#Проверка#Происшествие#Грузовик#Новости#Медучреждение#Правила дорожного движения#ГАИ#Пикап
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