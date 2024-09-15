ДТП с участием грузовика стало причиной гибели двух жителей Омской области

Posted 15 сентября, 06:13
Published 15 сентября, 06:13
Modified 15 сентября, 06:16
Updated 15 сентября, 06:16
О происшествии сотрудникам ГАИ стало известно накануне: сообщение о столкновении самосвала КамАЗ и пикапа Toyota Hilux на трассе, связывающей райцентры Горьковского, Калачинского и Оконешниковского районов, поступило в дежурную часть в субботу, около 9 часов вечера.
Как удалось установить представителям Госавтоинспекции, причиной ДТП стало нарушение водителем грузовика правил дорожного движения: КамАЗ выехал на трассу с примыкающей проселочной дороги, не пропустив проезжающий мимо легковой автомобиль.
Во время столкновения с многотонным грузовиком смог уцелеть только один пассажир «легковушки» — с места происшествия он был доставлен в медучреждение. Водитель и второй пассажир пикапа погибли до прибытия медиков.
Позже сотрудники ГАИ установили, что 68-летний водитель КамАЗа не имел права садиться за руль подобного типа транспорта — из-за несоответствия категории водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.