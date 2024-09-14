Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше попал в заявку на серию выездных матчей

Posted 14 сентября, 10:17
Published 14 сентября, 10:17
Modified 14 сентября, 10:27
Updated 14 сентября, 10:27
В соцсетях омского хоккейного клуба опубликовали состав на первую выездную серию игр в новом сезоне. В заявку попал и нападающий Рид Буше, который получил повреждение в предсезонном матче против минского «Динамо» и пропустил несколько домашних встреч.
Напомним, что «ястребы» сыграют первый выездной матч уже завтра, 15 сентября. Соперником «Авангарда» станет новосибирская «Сибирь». После омичи отправятся в Уфу, где встретятся «Салаватом Юлаевым», игра пойдет 17 сентября.
Ранее Город55 писал, что нападающий Владимир Ткачев вновь стал самым «дорогим» игроком КХЛ. За сезон 2024/2025 форвард заработает 120 млн рублей.