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Posted 14 сентября, 10:17

Published 14 сентября, 10:17

Modified 14 сентября, 10:27

Updated 14 сентября, 10:27

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше попал в заявку на серию выездных матчей

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше попал в заявку на серию выездных матчей

14 сентября 2024, 10:17
Фото: ХК «Авангард»
Стало известно, что форвард Рид Буше отправится на выезд вместе с командой. Нападающий пропустил первые игры сезона из-за повреждения, которое получил на предсезонном матче.

В соцсетях омского хоккейного клуба опубликовали состав на первую выездную серию игр в новом сезоне. В заявку попал и нападающий Рид Буше, который получил повреждение в предсезонном матче против минского «Динамо» и пропустил несколько домашних встреч.

Напомним, что «ястребы» сыграют первый выездной матч уже завтра, 15 сентября. Соперником «Авангарда» станет новосибирская «Сибирь». После омичи отправятся в Уфу, где встретятся «Салаватом Юлаевым», игра пойдет 17 сентября.

Фото: ХК «Авангард».

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