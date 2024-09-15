В массовом ДТП с участием «маршрутки» и двух «легковушек» пострадала 6-летняя омичка

Как рассказали в пресс-центре областного УМВД, авария с участием сразу трех автомобилей произошла в районе ТРЦ «Континент» около 11 часов утра. Как оказалось, авария произошла из-за пренебрежения правилами дорожного движения: предварительно сотрудники полиции установили, что женщина, управлявшая внедорожником Toyota Land Cruiser, при совершении поворота не предоставила преимущества встречному автомобилю Lada Granta и микроавтобусу, обслуживающему маршрут №344.