В массовом ДТП с участием «маршрутки» и двух «легковушек» пострадала 6-летняя омичка

Posted 15 сентября, 08:37
Published 15 сентября, 08:37
Modified 15 сентября, 08:39
Updated 15 сентября, 08:39
Как рассказали в пресс-центре областного УМВД, авария с участием сразу трех автомобилей произошла в районе ТРЦ «Континент» около 11 часов утра. Как оказалось, авария произошла из-за пренебрежения правилами дорожного движения: предварительно сотрудники полиции установили, что женщина, управлявшая внедорожником Toyota Land Cruiser, при совершении поворота не предоставила преимущества встречному автомобилю Lada Granta и микроавтобусу, обслуживающему маршрут №344.
Практически всем пассажирам «маршрутки» понадобилась помощь врачей: из 12 пассажиров только один смог избежать серьезного урона. Кроме того, среди пострадавших оказался и ребенок: как отметил представитель пресс-центра УМВД, медики оказали необходимую помощь и 6-летней девочке.
Как отметили в пресс-службе Прокуратуры Омской области, в ведомстве проконтролируют ход проверки происшествия и вынесут правовую оценку действий виновника аварии.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП с двумя погибшими в Омской области — причиной несчастья также стало непредоставление преимущества другим участникам движения: