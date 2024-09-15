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Posted 15 сентября, 08:37

Published 15 сентября, 08:37

Modified 15 сентября, 08:39

Updated 15 сентября, 08:39

Кадры с места аварии

В массовом ДТП с участием «маршрутки» и двух «легковушек» пострадала 6-летняя омичка

15 сентября 2024, 08:37
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Кадры с места аварии

Массовое ДТП с участием маршрутного такси стало причиной травм у 11 омичей

Практически всем пассажирам микроавтобуса понадобилась помощь врачей.

Как рассказали в пресс-центре областного УМВД, авария с участием сразу трех автомобилей произошла в районе ТРЦ «Континент» около 11 часов утра. Как оказалось, авария произошла из-за пренебрежения правилами дорожного движения: предварительно сотрудники полиции установили, что женщина, управлявшая внедорожником Toyota Land Cruiser, при совершении поворота не предоставила преимущества встречному автомобилю Lada Granta и микроавтобусу, обслуживающему маршрут №344.

Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области. Кадры с места происшествия

Практически всем пассажирам «маршрутки» понадобилась помощь врачей: из 12 пассажиров только один смог избежать серьезного урона. Кроме того, среди пострадавших оказался и ребенок: как отметил представитель пресс-центра УМВД, медики оказали необходимую помощь и 6-летней девочке.

Как отметили в пресс-службе Прокуратуры Омской области, в ведомстве проконтролируют ход проверки происшествия и вынесут правовую оценку действий виновника аварии.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП с двумя погибшими в Омской области — причиной несчастья также стало непредоставление преимущества другим участникам движения:

ДТП с участием грузовика стало причиной гибели двух жителей Омской области
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