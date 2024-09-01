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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

иллюстрация

На оснащение госпиталя ветеранов в Омске Михаил Мишустин выделил 385 млн рублей

1 сентября 2024, 11:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Госпиталь ветеранов войн ждет не только обновленное здание, но и новое оборудование — деньги на эти цели были выделены по личному обращению губернатора Омской области.

Согласно постановлению Правительства РФ №2327р, подписанному накануне, 28 августа, Михаилом Мишустиным, резервный фонд кабмина выделит Омской области для приобретения всего необходимого в госпиталь ветеранов войн. Как отмечается в тексте распоряжения, деньги поступят правительству региона в течение месяца. Предоставить отчет о задействовании денежных средств омские власти должны будут до 1 февраля будущего года.

Выделенные средства предполагается направить на покупку более 500 единиц различных медицинских изделий, в том числе и оборудования. Согласно указу, подобная мера направлена на усиление доступности и повышение качества медицины для ветеранов боевых действий, живущих в Омске и области.

Напомним, сейчас госпиталь ветеранов войн размещен в здании на улице Гагарина. Однако вскоре его перенесут в помещения бывшего родильного дома №5: сейчас там ведутся необходимые ремонтные работы, которые подрядчик должен завершить до 1 декабря 2025 года. Стоимость работ была оценена в 900 млн рублей (первоначальное соглашение предусматривало вдвое меньшую цену).

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Ветераны#Здравоохранение#Новости#Михаил Мишустин#Оборудование#Ремонтные работы#Госпиталь#Резервный фонд
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