На оснащение госпиталя ветеранов в Омске Михаил Мишустин выделил 385 млн рублей

Напомним, сейчас госпиталь ветеранов войн размещен в здании на улице Гагарина. Однако вскоре его перенесут в помещения бывшего родильного дома №5: сейчас там ведутся необходимые ремонтные работы, которые подрядчик должен завершить до 1 декабря 2025 года. Стоимость работ была оценена в 900 млн рублей (первоначальное соглашение предусматривало вдвое меньшую цену).