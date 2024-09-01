В Омский аэропорт с опозданием прибудут рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

Так, например, был перенесен рейс Москва-Омск: самолет авиакомпании «S7», стартовавший из Домодедово, задержали, и вместо прибытия по расписанию, в 16:30, взлетно-посадочной полосы местной аэрогавани он коснулся только в 18:09. Схожая ситуация наблюдается и с отправлением бортов из северной столицы: посадка самолета авиакомпании «Северный ветер» была запланирована в 17:50, но теперь встречающим придется ждать куда дольше — до 20:35.