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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

иллюстрация

В Омский аэропорт с опозданием прибудут рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

1 сентября 2024, 12:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омском аэропорту сдвинули дату приема сразу нескольких рейсов

Сразу несколько направлений полета в Омск столкнулись с задержками самолетов: аэропортам Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга в течение дня пришлось отложить взлет.

По данным электронного табло омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, сегодня сразу несколько рейсов популярных авиакомпаний прибыли в Омск с серьезным опозданием: аэропортам центральной России пришлось задержать самолеты на некоторое время.

Так, например, был перенесен рейс Москва-Омск: самолет авиакомпании «S7», стартовавший из Домодедово, задержали, и вместо прибытия по расписанию, в 16:30, взлетно-посадочной полосы местной аэрогавани он коснулся только в 18:09. Схожая ситуация наблюдается и с отправлением бортов из северной столицы: посадка самолета авиакомпании «Северный ветер» была запланирована в 17:50, но теперь встречающим придется ждать куда дольше — до 20:35.

Вероятно, причиной задержек самолетов является высокая активность беспилотной авиации в Центральном федеральном округе — минувшей ночью дроны были замечены в небе 15 регионов страны. В Минобороны сообщили, что системы ПВО смогли уничтожить порядка 158 единиц беспилотников.

Минобороны РФ: за минувшую ночь над регионами было сбито больше 150 БПЛА
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Аэропорт#Москва#Санкт-Петербург#Новости#Минобороны#Рейсы#Беспилотники#Задержки#Северный ветер#Домодедово
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