В Омский аэропорт с опозданием прибудут рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
По данным электронного табло омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, сегодня сразу несколько рейсов популярных авиакомпаний прибыли в Омск с серьезным опозданием: аэропортам центральной России пришлось задержать самолеты на некоторое время.
Так, например, был перенесен рейс Москва-Омск: самолет авиакомпании «S7», стартовавший из Домодедово, задержали, и вместо прибытия по расписанию, в 16:30, взлетно-посадочной полосы местной аэрогавани он коснулся только в 18:09. Схожая ситуация наблюдается и с отправлением бортов из северной столицы: посадка самолета авиакомпании «Северный ветер» была запланирована в 17:50, но теперь встречающим придется ждать куда дольше — до 20:35.
Вероятно, причиной задержек самолетов является высокая активность беспилотной авиации в Центральном федеральном округе — минувшей ночью дроны были замечены в небе 15 регионов страны. В Минобороны сообщили, что системы ПВО смогли уничтожить порядка 158 единиц беспилотников.