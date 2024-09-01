В Омске выставили на продажу общежитие и землю возле Аграрного университета

Стоимость земельного участка в районе одной из кафедр ИВМиБа оценили чуть больше 6,5 млн рублей — это начальная цена предложения, которая может значительно измениться во время торгов. Шаг ставки лота — 66 тыс рублей. Согласно представленным на сайте документам аукциона, на торгуемом участке можно возвести офисные и административные здания, социальные объекты или даже религиозные учреждения.