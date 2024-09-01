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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

иллюстрация

В Омске выставили на продажу общежитие и землю возле Аграрного университета

1 сентября 2024, 07:48
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Землю и общежитие возле омского Аграрного университета выставили на аукцион

Недвижимое имущество и земельный участок суммарной площадью в 4,5 тысячи «квадратов» можно приобрести за 87 млн рублей.

По данным портала ГИС «Торги», на электронный аукцион было выставлено сразу два новых лота: земельный участок 450 кв.м и бывшее здание общежития №2 Института ветеринарной медицины и биотехнологии.

Стоимость земельного участка в районе одной из кафедр ИВМиБа оценили чуть больше 6,5 млн рублей — это начальная цена предложения, которая может значительно измениться во время торгов. Шаг ставки лота — 66 тыс рублей. Согласно представленным на сайте документам аукциона, на торгуемом участке можно возвести офисные и административные здания, социальные объекты или даже религиозные учреждения.

Второе предложение стоит уже существенно выше: общежитие на улице Яковлева, 5, обойдется новому владельцу почти в 80,5 млн рублей. Но и площадь здания гораздо больше: 4,1 тысячи «квадратов» внутри помещения и 2,8 тыс квадратных метров под ним.

Фотографии помещений общежитияФотографии помещений общежития
Фотографии помещений общежитияФотографии помещений общежития
Фотографии помещений общежитияФотографии помещений общежития
Фотографии помещений общежитияФотографии помещений общежития
Фотографии помещений общежитияФотографии помещений общежития
Фотографии помещений общежитияФотографии помещений общежития
Фотографии помещений общежития
Фото: ГИС "Торги"

Согласно извещению, у подобной покупки есть и свои преимущества: до центра города — не больше 1,5 км, в пешей доступности вся необходимая инфраструктура и остановки «Рабиновича» и «Октябрьская», однако сохранение корпуса бывшего общежития потребует серьезных инвестиций: необходимые коммуникации отрезаны, свет есть только на первом этаже, а конструкции дома требуют капитального ремонта.

Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в продаже объекта исторического наследия города: в конце августа на торги был выставлен дом Гутермахера и Лермана — сейчас его часть используется под предпринимательскую деятельность.

В Омске выставили на аукцион памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана
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#Илья Скобин#Бизнес#Недвижимость#Ремонт#Омск#Аукцион#Инфраструктура#Земельный участок#Новости#Объект недвижимости
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