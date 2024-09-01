В Омске выставили на продажу общежитие и землю возле Аграрного университета

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По данным портала ГИС «Торги», на электронный аукцион было выставлено сразу два новых лота: земельный участок 450 кв.м и бывшее здание общежития №2 Института ветеринарной медицины и биотехнологии.
Стоимость земельного участка в районе одной из кафедр ИВМиБа оценили чуть больше 6,5 млн рублей — это начальная цена предложения, которая может значительно измениться во время торгов. Шаг ставки лота — 66 тыс рублей. Согласно представленным на сайте документам аукциона, на торгуемом участке можно возвести офисные и административные здания, социальные объекты или даже религиозные учреждения.
Второе предложение стоит уже существенно выше: общежитие на улице Яковлева, 5, обойдется новому владельцу почти в 80,5 млн рублей. Но и площадь здания гораздо больше: 4,1 тысячи «квадратов» внутри помещения и 2,8 тыс квадратных метров под ним.
Согласно извещению, у подобной покупки есть и свои преимущества: до центра города — не больше 1,5 км, в пешей доступности вся необходимая инфраструктура и остановки «Рабиновича» и «Октябрьская», однако сохранение корпуса бывшего общежития потребует серьезных инвестиций: необходимые коммуникации отрезаны, свет есть только на первом этаже, а конструкции дома требуют капитального ремонта.
Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в продаже объекта исторического наследия города: в конце августа на торги был выставлен дом Гутермахера и Лермана — сейчас его часть используется под предпринимательскую деятельность.