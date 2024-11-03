gorod55.ru
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Оборудование

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Ноябрь
Праздник все ближе. Спрос на услуги Деда Мороза среди омичей вырос на половину
3 ноября, 03:46
Грибное царство. Под Омском продают ферму по выращиванию вешенок
2 ноября, 05:47
Октябрь
Вопрос под строгим контролем. В Тарской ЦРБ медикам обещают сохранить выплаты
22 октября, 04:53
Омский аэропорт приобретет новую установку для поиска оружия, взрывчатки и наркотиков
1 октября, 06:43
Сентябрь
На личном контроле. Глава Омского района посетил Новотроицкое сельское поселение
28 сентября, 10:27
В Омске началась процедура приватизации бань, рынков и пассажирского предприятия
25 сентября, 08:45
На первом этаже жилого дома. В Омске за 29 млн продают гостиницу «Полет»
25 сентября, 06:08
Хирурги в дефиците. Сколько медицинским кадрам готовы платить в Омской области
23 сентября, 10:37
«Жизнь наладилась и без заводов». Почему омичи не идут на оборонные предприятия
20 сентября, 05:13
«Телевизионная пауза». Когда и где в Омской области пропадет ТВ-сигнал
С 16 по 22 сентября в Омске и ряде районов области будет временно отключено телевидение в связи с проведением профилактических работ на оборудовании.
16 сентября, 07:46
Новое оборудование в госпиталь, дроны и выгодные предложения. Омск в воскресенье
1 сентября, 14:00
На оснащение госпиталя ветеранов в Омске Михаил Мишустин выделил 385 млн рублей
1 сентября, 11:55
Август
В кубах и бочках. ГК «Титан» установила новую станцию налива гипериза
26 августа, 07:24
Июнь
В Омске на месте ИКЕА появятся сортировочные склады
26 июня, 09:02
В Омске выставили на продажу батутный центр, в котором пострадали два десятка человек
24 июня, 06:12
«Караоке, живая музыка, кальян». В Омске продают банкетный зал «Маэстро»
21 июня, 06:03
В Омске за 2,3 млн выставили на продажу бизнес по доставке суши и пиццы
5 июня, 04:02
Май
Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья
2 мая, 08:34
Апрель
В Омске в здании бывшей «Атлантиды» выставили на продажу бар за 10 млн рублей
24 апреля, 10:44
Сделали скидку. В центре Омска вновь выставили на продажу ресторан Smola
17 апреля, 04:08

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